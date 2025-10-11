Suche
    ÖFB: Zittern um Arnautovic, grünes Licht für Baumgartner

    Das ÖFB-Team will in Bukarest gegen Rumänien einen Riesenschritt zur WM machen. Mit welcher Offensive, ist noch unklar.

    ÖFB: Zittern um Arnautovic, grünes Licht für Baumgartner Foto: © getty
    Autor
    Textquelle: © LAOLA1.at

    von Harald Prantl

    "Wir müssen von Anfang an auch im Stile einer Heimmannschaft auftreten. Das wird bei solch einer Atmosphäre gegen einen guten Gegner nicht von alleine passieren", gibt Ralf Rangnick die Marschrichtung vor.

    Der ÖFB-Team will in Bukarest gegen Rumänien (Sonntag, ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>) mit einem Sieg einen Riesenschritt zur erfolgreichen WM-Qualifikation machen.

    Baumgartner ist bereit

    Dabei kann der Teamchef auf Christoph Baumgartner setzen. Den Leipzig-Legionär plagten zuletzt Probleme mit der Fußsohle, weshalb er beim Rekordsieg gegen San Marino auch geschont wurde.

    Nun gibt es Grünes Licht. "Er hat das komplette Abschlusstraining absolvieren können, keine großen Probleme mehr gehabt. Ich gehe davon aus, dass er einsatzfähig ist und auch spielen wird", sagt Rangnick.

    Arnautovic ist fraglich

    Womöglich muss der Deutsche aber auf einen anderen Angreifer verzichten. Marko Arnautovic ist nach seinem Rekordspiel fraglich.

    "Er hatte noch Probleme, deswegen hat er das Abschlusstraining nicht gemacht. Wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt", so Rangnick. Sonst seien alle Spieler fit und einsatzbereit.

    Rangnick beschäftigt sich nicht mit Lucescu

    Dass beim Gegner große Unruhe herrscht, Teamchef Mircea Lucescu möglicherweise zum letzten Mal auf der Bank sitzt, tangiert Rangnick wenig: "Es macht überhaupt keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen."

    Viel wichtiger ist ihm die Performance seines eigenen Teams. "Wir wissen, dass wir auf einen spielstarken, aber auch mit einer gewissen Körperlichkeit ausgestatteten Gegner treffen. Wir müssen von Anfang an bereit sein."

    Seiwald will seine eigene Story

    Dass Bukarest für Österreich in gutes Pflaster ist, hat die EURO 2020 gezeigt. Damals noch nicht mit von der Partie war Nicolas Seiwald.

    Der Leipzig-Legionär erklärt: "Ich habe mit Christoph Baumgartner darüber gesprochen, dass er damals in Bukarest getroffen hat. Ich habe das Spiel damals im TV geschaut. Morgen wollen wir eine neue Story schreiben."

    Deine ÖFB-Startelf gegen Rumänien - stimme ab!

