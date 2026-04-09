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ÖFB-Goalie unterschreibt langfristigen Vertrag

Der Österreicher unterschreibt ein neues Arbeitspapier in Tschechien. Mit dem ÖFB-Team könnte er zur WM fahren.

ÖFB-Goalie unterschreibt langfristigen Vertrag Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Florian Wiegele (25) unterzeichnet ein neues Arbeitspapier. Der ÖFB-Nationaltorhüter verschreibt sich dem tschechischen Klub Viktoria Pilsen bis 2029.

Im vergangenen März-Lehrgang feierte er gegen Ghana sein Länderspieldebüt.

"Florian arbeitet täglich hart an sich und bestätigt damit das Potenzial, mit dem er zum Verein kam. Meine Worte werden durch die Nominierung für die Nationalmannschaft bestätigt, die er sich redlich verdient hat. Die Unterzeichnung eines neuen Vertrags ist nun der nächste logische Schritt in unserer Zusammenarbeit", so Sportdirektor Martin Vozabal.

Leihspieler in Graz

Der 25-Jährige meint zu seinem neuen Arbeitspapier: "Ich mag Pilsen, es ist eine ruhige Stadt, in der ich mich sowohl privat als auch sportlich sehr wohlfühle. Jedes Spiel im Trikot von Viktoria ist ein großartiges Erlebnis für mich, vor unseren Fans zu spielen ist einfach fantastisch!"

2024 zog es Wiegele vom DSV Leoben nach Pilsen, im Frühjahr 2025 spielte der Steirer leihweise beim GAK.

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