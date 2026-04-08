Matthäus: "Rangnick ist ein Geschenk für Österreichs Fußball"

Mit Blick auf den aktuellen Kader des ÖFB ordnet Lothar Matthäus Österreich im Interview mit der "Kleinen Zeitung" realistisch ein.

Zwar fehle dem Team im Vergleich zu Topnationen wie Deutschland oder Frankreich die individuelle Klasse, allerdings würden viele Spieler unter Ralf Rangnick aufblühen und als geschlossene Einheit auftreten.

Auch verdiente Kräfte wie Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch oder Marcel Sabitzer sieht Matthäus differenziert.

Einzelne Spieler hätten ihre stärksten Phasen womöglich hinter sich oder befänden sich auf Klubebene nicht in ihrer besten Situation. Im Nationalteam funktioniere das Kollektiv aber weiterhin.

Hoffnung durch neue Optionen

Sehr positiv bewertet Matthäus die neuen personellen Möglichkeiten für das ÖFB-Team. Mit Paul Wanner und vor allem Carney Chukwuemeka habe Österreich zusätzliche Qualität dazugewonnen.

Der Dortmund-Legionär sei für ihn "ein geiler Kicker, bei dem immer was passiert, sobald er auf dem Platz steht".

Matthäus traut Österreich einiges zu

Auch sportlich blickt Matthäus optimistisch auf die kommenden Aufgaben der österreichischen Nationalmannschaft. Wenn das Team an die Leistungen der vergangenen Jahre anknüpfen könne, sei auch bei einer WM-Endrunde einiges möglich.

Österreich habe laut Matthäus bereits bei der EM gezeigt, dass es auch großen Nationen Probleme bereiten könne. Deshalb hält der Deutsche einen Viertelfinaleinzug für realistisch.

Höhere Ziele wie der WM-Titel wären aus seiner Sicht allerdings überzogen.

Klare Empfehlung an den ÖFB

Geht es nach Matthäus, sollte der ÖFB alles dafür geben, um Rangnick zu halten, da dieser "ein Geschenk für Österreichs Fußball" sei.

Dabei gehe es nicht in erster Linie ums Geld. Vielmehr müsse der ÖFB Rangnick noch mehr Einfluss einräumen.