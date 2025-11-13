Warum Sturm-Verteidiger Malic nicht für Österreich spielen wollte

Ralf Rangnick bemühte sich um seine Dienste, doch Arjan Malic will seinen Traum mit Bosnien-Herzegowina leben.

Der 20-jährige Verteidiger von Sturm Graz hofft auf ein Herzschlagfinale in Wien (Dienstag, 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) und berichtet vor dem Showdown in der WM-Qualifikation von großer Euphorie im Land des österreichischen Gruppengegners.

"Keiner hat gedacht, dass Bosnien vor den letzten zwei Spielen alles in der eigenen Hand hält", sagte Malic zur APA.

"Das könnte ein richtig geiler Abend werden"

Mit zwei Punkten Rückstand sind die Bosnier erster Verfolger der ÖFB-Elf. Erst zum zweiten Mal nach der WM 2014 könnte sich der Balkanstaat für ein Großereignis qualifizieren.

"Rumänien und Österreich sind zwei sehr starke Gegner, aber wir werden alles geben. Ich hoffe, dass es ein Entscheidungsspiel in Wien gibt - das könnte ein richtig geiler Abend werden", sagte Malic.

"Als Sergej Barbarez Teamchef wurde, war es der Plan, die nächste EM-Qualifikation gut zu bestreiten. Es ist uns gelungen, früher für einen großen Moment bereit zu sein. Die Euphorie aktuell ist schon sehr groß."

Rasanter Aufstieg

Nicht nur im Team ging vieles schneller als gedacht. Malic wurde Meister mit Sturm, erzielte das Goldtor in der Champions League gegen Leipzig und feierte mit 19 sein Debüt im bosnischen Nationalteam.

Viermal hat die Kämpfernatur mittlerweile für die Auswahl gespielt und mit dem Megafon in der Hand bereits nach seinem zweiten Einsatz Aufsehen erregt.

"Nach dem Spiel gegen Zypern wollten die Fangruppen, dass ich ein bosnisches Lied singe. Das habe ich dann gemacht. Diese Tage waren verrückt, das werde ich nie vergessen."

Viele in Österreich bekannte Namen

Im Nationalteam trifft der Außenverteidiger auf in Österreich bekannte Namen. Emir Karic, Jusuf Gazibegovic, Amar Dedic, Osman Hadzikic - die Liste von in Österreich aufgewachsenen, bosnischen Nationalspielern ist beachtlich.