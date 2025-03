David Alaba steht über ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss vor seinem Comeback im österreichischen Nationalteam.

Für das Nations-League-Playoff gegen Serbien ist der Innenverteidiger erstmals seit der Verletzung wieder im Aufgebot von Teamchef Ralf Rangnick. Bei Real Madrid hat sich der Wiener seinen Stammplatz erspielt.

In der ersten Ausgabe 2025 des "ÖFB-Corners" gibt der Ex-Austrianer in einem Interview Einblicke in "das schwierigste Jahr" seiner Karriere, spricht zudem über den Traum einer WM-Teilnahme und das bevorstehende Duell mit Serbien.

Die Vorfreude auf sein Comeback im Dress der österreichischen Auswahl sei riesig, so Alaba.

"Boost ist wichtig für uns"

Im Playoff der Nations League kämpft Österreich nächsten Donnerstag (Ernst Happel Stadion, 20:45 Uhr) beziehungsweise Sonntag (Stadion Rajko Mitic, Belgrad, 18:00 Uhr) um den Aufstieg in die Liga A.

Für den 32-Jährigen ist der Aufstieg in die Top-Gruppe essenziell: "Es ist immer besser, gegen die Besten zu spielen, darauf hat jeder am meisten Bock. Vor ausverkauften Haus gegen einen starken Gegner zu spielen - das ist schon genial."

Gleichzeitig wäre neben dem Einzug in die höchste Liga der Nations League auch der gute Start in das Länderspieljahr 2025 ein wichtiger Schritt in Hinblick auf die Qualifikation für die Weltmeister 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

"Mit einem guten Start fällt es leichter, in einen Rhythmus zu kommen und Vertrauen zu gewinnen. Dieser Boost ist wichtig für uns als Mannschaft", weiß auch Alaba.

Alaba will sich "großen Traum" erfüllen

Der Weg zur ersten WM-Teilnahme für Österreich seit Frankreich 1998 ist aber noch weit. Rumänien, San Marino, Zypern und Bosnien-Herzegowina heißen die Gegner in der Qualifikation, die für die ÖFB-Auswahl erst im Juni beginnt. Die ersten beiden Spieltage, an denen die rot-weiß-rote Elf spielfrei hat, steigen vom 17. bis 25. März.

Die auf dem Papier vermeintlich "einfacheren" Gegner darf man nicht unterschätzen, weiß Alaba: "Egal, wer auf dem Zettel steht, es wird nicht einfach! (...) Wir sind davon überzeugt, dass wir es packen können."

Die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft fehlt dem größten Fußballer Österreichs noch in seiner Vita. "Das ist ein großer Traum, den ich unbedingt erleben möchte. Das gilt aber für die ganze Mannschaft." Dieser Traum soll im kommenden Sommer endlich in Erfüllung gehen.

"Schwierigstes Jahr meiner Karriere"

Lange war Alaba außer Gefecht gewesen. Nach der schweren Verletzung im Dezember 2023 bestand die Hoffnung, dass sich eine Teilnahme an der EURO 2024 für den Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft ausgehen könnte.

Einige Wochen vor dem Jahreshighlight wurde aber klar, dass daraus nichts werden würde. Trotzdem unterstützte er das Team als "Non-Playing Captain" in Deutschland.

Über die lange Zeit des Leidens sagt der 105-fache Nationalspieler: "Es war auf jeden Fall eine Zeit, die mich geprägt hat. Mit Sicherheit das schwierigste Jahr meiner Karriere. Mental war das eine riesige Herausforderung."

Umso schöner, dass er diese gemeistert hat und nun wohl in Bälde wieder für seine Heimat auf dem Platz stehen wird.

Das gesamte Alaba-Interview kannst du im "ÖFB-Corner" nachlesen:

