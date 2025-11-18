Das ist die ÖFB-Startelf für den WM-Quali-Showdown gegen Bosnien

Ganz Österreich erwartet das Spiel des Jahres.

Das ÖFB-Team will im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Bosnien-Herzegowina (20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) den letzten Schritt zum Gruppensieg und damit verbundenen Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 machen.

Dafür stellt Teamchef Ralf Rangnick im Vergleich zum 2:0-Sieg in Zypern auf drei Positionen um. Konrad Laimer rückt auf die rechte Abwehrseite, Stefan Posch nimmt auf der Bank Platz. Links hinten spielt Phillipp Mwene. Zudem ersetzt Patrick Wimmer Romano Schmid.

Bosnien braucht für die zweite WM-Teilnahme nach 2014 einen Sieg im Wiener Ernst-Happel-Stadion und setzt auf die Doppelspitze Edin Dzeko/Haris Tabakovic. Außerdem gibt Sturm-Verteidiger Emir Karic nach erfolgter ÖFB-Freigabe sein Länderspiel-Debüt. Alle Infos >>>

Die ÖFB-Startelf: Schlager; Laimer, Lienhart, Danso, Mwene; Seiwald, Schlager; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic

Die ÖFB-Ersatzbank: Pentz, Polster, Alaba, Friedl, Posch, Querfeld, Grillitsch, Grüll, Schöpf, Gregoritsch, Wurmbrand, Schmid

Die Bosnien-Startelf: Vasilj; Malic, Hadzikadunic, Muharemovic, Karic; Memic, Sunjic, Tahirovic, Bajraktarevic; Tabakovic, Dzeko

Die Bosnien-Ersatzbank: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Kolasinac, Hadziahmetovic, Basic, Gigovic, Saric, Alajbegovic, Bazdar

Verfolge Österreich gegen Bosnien-Herzegowina in der LAOLA1-Watchparty: