Österreich Österreich AUT
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Heute 20:45 Uhr
NEWS

WM-Quali heute: Showdown Österreich - Bosnien und Herzegowina

Grande Finale in der WM-Qualifikation! Löst Österreich heute gegen Bosnien und Herzegowina das WM-Ticket? LIVE-Infos:

WM-Quali heute: Showdown Österreich - Bosnien und Herzegowina Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Showdown am letzten Spieltag der WM-Qualifikation für Österreichs Nationalteam! Im Heimspiel in Wien gegen Bosnien und Herzegowina kann die Elf von Ralf Rangnick die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren fixieren. Anpfiff ist um 20:45 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Österreich liegt mit 18 Punkten auf dem ersten Tabellenrang der Gruppe H, zwei Zähler vor Bosnien und acht vor Rumänien. Tabelle Gruppe H >>>

Zuletzt siegte das ÖFB-Team auswärts souverän mit 2:0 gegen Zypern. Damit reicht gegen Bosnien bereits ein Remis, um die WM-Qualifikation zu fixieren.

Bosnien und Herzegowina siegte zuletzt daheim mit 3:1 gegen Rumänien.

LIVE Watchparty zu Österreich vs. Bosnien >>>

Österreich - Bosnien und Herzegowina im LIVE-Ticker:

