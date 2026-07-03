Baumgartner kämpft im TV mit den Tränen

Die Fußball-WM 2026 endet für das ÖFB-Nationalteam im Sechzehntelfinale.

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Für Christoph Baumgartner endete der Traum, bei einer WM als Spieler auf dem Platz zu stehen, bereits vor der Abreise in die USA, als er sich beim Aufwärmen im WM-Testspiel gegen Tunesien eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel-Adduktorenbereich zuzog.

Baumgartner wird emotional

Sein großes Ziel, in den USA dabei zu sein, ließ sich Baumgartner jedoch nicht nehmen: Als erweiterter Teil des Betreuerstabs reiste der Waldviertler mit zur WM.

Baumgartner war Schnittstelle zwischen Trainern und Spielern, stellte sich mehrmals den Medien und strahlte stets Positivität - in seinem abschließenden "ServusTV"-Interview nach Österreichs WM-Aus sprudeln die Emotionen jedoch aus Baumgartner heraus:

"Ich habe das Turnier leider nicht so miterleben dürfen, wie ich es gewollt hätte", kämpfte der Horner bei diesen Worten mit den Tränen.

"Werden stärker zurückkommen!"

Dennoch bezeichnete er die WM als "tolle Erfahrung" und zeigte sich auch gleich wieder angriffslustig: "Wir werden das aufarbeiten und stärker zurückkommen. In zwei Jahren haben wir eine EURO und in vier Jahren wieder eine WM – darauf freue ich mich!"

Baumgartners Interview: