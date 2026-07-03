NEWS

Van der Bellen schickt aufmunternde Worte an das ÖFB-Team

Der Bundespräsident meldet sich nach Österreichs WM-Aus auf Social Media zu Wort.

Van der Bellen schickt aufmunternde Worte an das ÖFB-Team Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Nach dem Ausscheiden des ÖFB-Teams im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien (zum Spielbericht >>>) meldet sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf Social Media zu Wort.

Er zeigt sich stolz über die Leistungen der Mannschaft und schickt aufmunternde Worte in die USA.

"Die Reise unseres Nationalteams bei der WM nimmt in Los Angeles ihr Ende. Europameister Spanien war einfach zu stark. Ich verstehe, dass ihr enttäuscht seid - aber Burschen, ihr habt alles gegeben. Das ganze Land hat mitgefiebert. Danke für euren Einsatz!"

Mehr zum Thema

Spanische Pressestimmen nach ÖFB-Aus: "Das ist Hollywood"

Spanische Pressestimmen nach ÖFB-Aus: "Das ist Hollywood"

Fußball WM
Die Tore im Video: So scheidet Österreich gegen Spanien aus

Die Tore im Video: So scheidet Österreich gegen Spanien aus

ÖFB-Team
3
Arnautovic nach WM-Aus emotional: "Schon genug geweint"

Arnautovic nach WM-Aus emotional: "Schon genug geweint"

ÖFB-Team
14
Spanien zu stark oder wir zu schwach? Die Noten zum WM-Aus

Spanien zu stark oder wir zu schwach? Die Noten zum WM-Aus

ÖFB-Team
34
Keine zwingende Torchance: Die Stats zu Österreichs WM-Aus

Keine zwingende Torchance: Die Stats zu Österreichs WM-Aus

ÖFB-Team
139
Spanien zu stark: Österreichs WM-Reise ist zu Ende

Spanien zu stark: Österreichs WM-Reise ist zu Ende

ÖFB-Team
134
WM LIVE: Hier siehst du Spanien gegen Österreich im TV

WM LIVE: Hier siehst du Spanien gegen Österreich im TV

ÖFB-Team
4

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 Alexander van der Bellen