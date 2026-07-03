Van der Bellen schickt aufmunternde Worte an das ÖFB-Team

Nach dem Ausscheiden des ÖFB-Teams im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien (zum Spielbericht >>>) meldet sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf Social Media zu Wort.

Er zeigt sich stolz über die Leistungen der Mannschaft und schickt aufmunternde Worte in die USA.

"Die Reise unseres Nationalteams bei der WM nimmt in Los Angeles ihr Ende. Europameister Spanien war einfach zu stark. Ich verstehe, dass ihr enttäuscht seid - aber Burschen, ihr habt alles gegeben. Das ganze Land hat mitgefiebert. Danke für euren Einsatz!"