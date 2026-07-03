Van der Bellen schickt aufmunternde Worte an das ÖFB-Team

Die Reise unseres @oefb1904 Nationalteams bei der WM nimmt in Los Angeles ihr Ende. Europameister Spanien war einfach zu stark.— Alexander Van der Bellen (@vanderbellen) July 2, 2026
Ich verstehe, dass ihr enttäuscht seid – aber Burschen, ihr habt alles gegeben. Das ganze Land hat mitgefiebert. Danke für euren Einsatz! (vdb)
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