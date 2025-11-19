Österreich Österreich AUT
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Endstand
1:1
0:1 , 1:0
  • Michael Gregoritsch
  • Haris Tabakovic
NEWS

Arnautovic fordert nationalen Feiertag

Der ÖFB-Star macht eine Ansage in Richtung Bundespräsident und Bundeskanzler.

Arnautovic fordert nationalen Feiertag Foto: © GETTY
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Insgesamt 13 nationale Feiertage gibt es in der Republik Österreich. Noch.

Denn wenn es nach Marko Arnautovic geht, kommt künftig ein weiterer dazu.

Nach dem 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina und dem damit fixierten WM-Ticket für das ÖFB-Team fordert der Rekord-Internationale nämlich einen weiteren Feiertag.

"Ich meine das ernst!"

"Ich mache eine Ansage an den Bundeskanzler und den Bundespräsidenten, dass der 18.11. ein Feiertag ist. Ich meine das ernst. Ich will, dass am 18.11. alle wissen, wir sind zur WM gefahren – und die Leute feiern", sagt er nach dem Schlusspfiff.

Der Superstar ist sich sicher: "Alle haben sich diese WM verdient!"

Die Noten für die ÖFB-Kicker >>>

