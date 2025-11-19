"Türkei-Flashbacks" - So hat das ÖFB-Team die Nerven behalten

Ein Spielverlauf, wie er ungünstiger nicht sein könnte, ein halbes Auswärtsspiel im eigenen Stadion - und dennoch ging das ÖFB-Team als großer Gewinner des finalen WM-Quali-Spiels der Gruppe H hervor.

Im Duell mit aufopferungsvoll kämpfenden Gästen aus Bosnien-Herzegowina sprach lange Zeit wenig dafür, dass Österreich direkt als Gruppensieger zur FIFA Weltmeisterschaft 2026 fahren würde. Erst ein Goldtor von Michael Gregoritsch kurz vor Schluss sorgte für die Erlösung.

"Das Spiel war schwer - natürlich war es schwer", sagt Teamchef Ralf Rangnick nach der Partie. Dies sei hauptsächlich an der Chronologie derselbigen gelegen.

"Eine Gnackwatschn"

"Wir haben sehr gut begonnen, haben das Spiel in den ersten zehn Minuten komplett kontrolliert und hatten zwei richtig gute Chancen", analysiert der "Fußball-Professor". Dann wurde es hektisch.

Die Bosnier kamen binnen weniger Sekunden zu zwei Ecken, "wobei zumindest die zweite unnötig war, weil, wenn wir den Ball ins Aus gehen lassen, passiert gar nichts", ärgert sich Rangnick.

Besagter zweiter Corner wird von Benjamin Tahirovic direkt auf Goalie Alexander Schlager getreten, der faustet zu kurz weg und bleibt bei einem gefühlt ewig in der Luft stehenden Aufsetzer zu lange reaktionslos. Haris Tabakovic bedankt sich mit dem 0:1.

"Das war ein Schock für die Mannschaft", meint Rangnick. Philipp Lienhart nennt es "eine Gnackwatschn".

Wie maßgeschneidert für die Gäste

Österreich wirkt im ersten Moment tatsächlich ein wenig paralysiert; das zu Tausenden anwesende, extrem lautstarke bosnische Auswärts-Publikum trägt sein Übriges bei.

Die ÖFB-Kicker laufen gegen den nun noch tiefer stehenden bosnischen Block an, bleiben lange aber unkreativ und finden erst gegen Ende von Durchgang eins wieder (Halb-)Chancen vor.

"Dann war es ein Spiel, das maßgeschneidert für Bosnien war. Sie haben mit Mann und Maus verteidigt, sehr gegnerorientiert gespielt. Deshalb war es schwierig für uns, zu Torchancen zu kommen", konstatiert Rangnick.

Böse Erinnerungen an den Sommer 2024