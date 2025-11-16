Arnautovic: Unterredung mit Rangnick, dann Doppelpack

"Man braucht sich ja nur das Ergebnis anzuschauen, und dann, wer die Tore gemacht hat", sagt Stefan Posch auf die Frage, wie wichtig Marko Arnautovic für dieses ÖFB-Team sei.

2:0-Sieg auf Zypern, zwei Tore Arnautovic. Der Superstar baute seinen Torrekord im Mittelmeer weiter aus, hält nun bei 47 Länderspieltoren.

Rangnicks Man of the Match

"Ich bin überglücklich über die Tore, aber ich bin noch glücklicher, dass wir gewonnen haben", gibt sich der Wiener als Teamplayer.

"Wir wissen ja, dass er Elfer schießen kann", sagt Philipp Lienhart zum ersten Tor. Ralf Rangnick ergänzt: "Das zweite muss man erst mal so machen."

"Dass er Man of the Match ist, darüber brauchen wir gar nicht zu reden", adelt der Teamchef die Leistung seines Stürmers.

Einzelkritik: Die Noten für die ÖFB-Spieler >>>

Doch es war gar nicht so sehr der Doppelpack, der den Coach so begeistert hat.

Ein Gespräch über die Auswirkungen

"Was mir besonders gefallen hat, war, wie er gegen den Ball gearbeitet hat. Wenn er so spielt, mit dieser Ausstrahlung und dieser Energie ist er nach wie vor ein extrem wichtiger Spieler", sagt der Deutsche.

Er habe mit ihm am Tag des Spiels noch "ein längeres Vier-Augen-Gespräch" geführt, verrät Rangnick.

"Ich habe ihm gesagt: 'Wenn du mit dieser Energie vorangehst, dann hat das Auswirkungen auf den Rest der Mannschaft.' Dafür verdient er sich noch größeren Respekt, als dafür, dass er Tore schießt", sagt der Teamchef.

Lob vom Präsidenten

Auch ÖFB-Boss Josef Pröll ist voll des Lobes für den Goalgetter: "Auf ihn ist in herausfordernden Zeiten Verlass. Er ist ein wichtiger Eckpfeiler im Mannschaftsgefüge."

Arnautovic war anzumerken, dass er unbedingt zu dieser Weltmeisterschaft will. Wie praktisch alle seiner Teamkollegen warf er auf Zypern alles in die Schlacht.

Das letzte große Ziel

Ein Sommer in Amerika, bei der Weltmeisterschaft. Es soll der krönende Abschluss seiner ÖFB-Karriere werden.

"Eine WM ist das absolute Maximum. Dann habe ich alles erreicht, was ich mit dem Nationalteam erreichen wollte. Wir waren ganz unten, wir waren fast ganz oben. Jetzt müssen wir uns nur noch belohnen und zur WM fahren", sagt Arnautovic.