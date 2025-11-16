"Fantastisch!" Fans verzücken die ÖFB-Stars

"Oh, wie ist das schön...", sangen sie kurz vor Spielende.

Rund 1.700 Fans hatten das ÖFB-Team nach Limassol begleitet und wurden dafür mit einem 2:0-Sieg ihrer Lieblinge belohnt.

ÖFB-Boss Pröll ist stolz

Im Alphamega-Stadion auf Zypern waren die österreichischen Anhänger klar tonangeben.

ÖFB-Präsident Josef Pröll stolz: "Wir haben es sogar in Zypern geschafft, dass eine wirkliche Heim-Atmosphäre aufkommt. Da sieht man, welches Feuer und welche Begeisterung drinnen sind."

Die rote-weiß-rote Fanmasse hinter dem Tor blieb freilich auch den Spielern nicht verborgen – wie auch, bei dieser Lautstärke.

"Schon ein harter Trip"

Marko Arnautovic freut sich: "Dass sich die Fans die Zeit genommen haben, um uns hier anzufeuern, ist nicht ohne. Das ist schon ein harter Trip."

"Wir sind so dankbar. Es ist so fantastisch, wenn du da her kommst und dann sind mehr eigene Fans da als gegnerische. Das zeigt, wie gerne uns die Leute unterstützen, wie sehr sie uns helfen wollen", ist auch Alexander Schlager verzückt.

Stefan Posch sagt: "Ich würde mich gerne bei jedem, der angereist ist und uns unterstützt hat, bedanken. Das ist nicht selbstverständlich."