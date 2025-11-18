Jahr
Ergebnis
1930
nicht teilgenommen
1934
Platz 4
1938
ursprünglich qualifiziert, wegen Anschluss an Deutschland nicht teilgenommen
1950
nicht teilgenommen
1954
Platz 3
1958
out in Gruppenphase
1962
nicht teilgenommen
1966
nicht teilgenommen
1970
nicht teilgenommen
1974
nicht teilgenommen
1978
Platz 7
1982
Platz 8
1986
nicht teilgenommen
1990
out in Gruppenphase
1994
nicht teilgenommen
1998
out in Gruppenphase
2002
nicht teilgenommen
2006
nicht teilgenommen
2010
nicht teilgenommen
2014
nicht teilgenommen
2018
nicht teilgenommen
2022
nicht teilgenommen
2026
qualifiziert
Achte WM-Teilnahme! So erging es dem ÖFB-Team bisher
28 Jahre Wartezeit waren die bisher längste WM-Durststrecke. Der größte Erfolg liegt lange zurück.
Seit Dienstagabend steht fest: Österreich ist für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert und bestreitet damit im kommenden Sommer das insgesamt achte Weltturnier. So sieht der Fahrplan bis zur WM aus >>>
Bisher bestes WM-Abschneiden war Platz drei 1954, 20 Jahre zuvor hatte man Rang vier erreicht. Erfolgreich agierte das ÖFB-Team auch 1978 (Platz sieben) und 1982 (Platz acht), als es jeweils in die Zwischenrunde - damals die zweite Turnierphase - vorstieß.
Nach der Gruppenphase beendet war das WM-Abenteuer für die ÖFB-Auswahl 1958 sowie bei den beiden bisher letzten Endrunden-Teilnahmen 1990 und 1998. Auch 1938 hatte sich Österreich eigentlich für die WM qualifiziert, der Anschluss an Deutschland machte einen Start als eigenständiges Land allerdings unmöglich.
Mit dem Direktticket nach Nordamerika geht nach 28 Jahren die bisher längste WM-Durststrecke der ÖFB-Geschichte zu Ende. Der bis dahin längste Zeitraum zwischen zwei WM-Teilnahmen waren 20 Jahre zwischen den Turnieren 1958 und 1978.
Das bisherige Abschneiden des österreichischen Nationalteams bei Fußball-Weltmeisterschaften: