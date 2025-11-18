Edeljoker Gregoritsch: "Wir haben Geschichte geschrieben!"

Österreich fährt zur Weltmeisterschaft 2026!

Das 1:1 im abschließenden Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina (Spielbericht >>>) war ein absoluter Nervenkrimi, in dem sich das ÖFB-Team lange schwergetan hat, das frühe 0:1 von Ex-Bundesliga-Stürmer Haris Tabakovic zu egalisieren.

In der 77. Spielminute war es schließlich Michael Gregoritsch, der Rot-Weiß-Rot erlöste und ein Großteil des ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadions in völlige Ekstase versetzte.

Mit Abstand "schönstes und bestes" Länderspiel-Tor

Sein 23. Länderspiel-Tor war sein "mit Abstand schönstes und bestes", strahlt der Edeljoker im "ServusTV"-Interview. "Es gibt kein besseres Gefühl, wir haben es geschafft. Es ist unfassbar, unglaublich!"

Sein Papa Werner Gregoritsch offenbart bei "ServusTV": "Ich habe ihm noch geschrieben, dass er irgendwas Entscheidendes machen wird." Der langjährige ÖFB-U21-Teamchef sollte recht behalten.

"Ich muss feiern!"

Der Jubel ist freilich groß, ebenso wie die Erleichterung. "Wir haben es geschafft, wir haben Geschichte geschrieben!", sagt "Gregerl" und rauscht zur Party ab. "Es tut mir leid, ich muss feiern."

Wohlverdient!