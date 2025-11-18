Zweimal "Sehr gut!" - Die Österreich-Noten nach dem Showdown

Österreich fährt zur Weltmeisterschaft 2026!

Auch wenn es am Ende ein hartes Stück Arbeit war, zählt nur das Erreichte. Joker Michael Gregoritsch avancierte in einem nervenaufreibenden Spiel zum Matchwinner (Spielbericht >>>).

Die Rangnick-Elf musste lange einem Rückstand nachlaufen, am Ende geht der Punktgewinn und die WM-Quali aber absolut in Ordnung.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller ÖFB-Akteure und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

Das sind die Noten für die ÖFB-Kicker: