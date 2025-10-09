Suche
    news

    ÖFB-Rekordsiege: Nationalteam mit höchstem Sieg

    Historischer Fußballabend im Wiener Ernst-Happelstadion. Das ÖFB-Team feiert den höchsten Sieg der Geschichte. Die Liste der Top-Erfolge.

    ÖFB-Rekordsiege: Nationalteam mit höchstem Sieg Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Es war ein denkwürdiger Abend in der österreichischen Sportgeschichte:

    Das ÖFB-Team feierte in der WM-Qualifikation einen 10:0-Kantersieg über San Marino – den höchsten Nationalteam-Erfolg aller Zeiten.

    Damit übertraf die Mannschaft den bisherigen Rekord aus dem Jahr 1977, als Österreich Malta mit 9:0 besiegt hatte.

    Arnautovic ist Rekordtorschütze

    Mann des Abends: Marko Arnautović. Der Routinier schrieb das Hauptkapitel dieses Fußballfestes.

    Mit vier Treffern schraubte er sein Torkonto auf 45 Tore nach oben - und überholte damit Toni Polster in der ewigen Torschützenliste. Arnautović ist damit Österreichs erfolgreichster Team-Torschütze aller Zeiten. Die Rekord-Torschützen>>>

    Die höchsten ÖFB-Nationalteam-Siege:

     

    Datum Saison Wettbewerb Ort Gegner Zuschauer Ergebnis
    1 09.10.2025 25/26 WM-Quali Europa H San Marino 37.000 10:0
    2 30.04.1977 76/77 WM-Quali Europa H Malta 17.000 9:0
    3 27.09.1953 53/54 WM-Quali Europa H Portugal 60.000 9:1
    4 14.10.1951 51/52 Freundschaftsspiele A Belgien 55.156 1:8
    29.11.1931 31/32 Freundschaftsspiele A Schweiz 25.000 1:8
    6 28.04.1999 98/99 EM-Qualifikation H San Marino 15.400 7:0
    26.04.1995 94/95 EM-Qualifikation H Liechtenstein 5.700 7:0
    30.09.1956 56/57 WM-Quali Europa H Luxemburg 47.000 7:0
    9 24.04.1932 31/32 Freundschaftsspiele H Ungarn 60.000 8:2
    10 19.05.1968 68/69 WM-Quali Europa H Zypern 27.171 7:1
    10.10.1926 1926/27 Freundschaftsspiele H Schweiz 19.027 7:1
    10.10.1926 1926/27 Freundschaftsspiele H Schweiz 19.027 7:1
    11.06.1922 1921/22 Freundschaftsspiele H Schweiz 50.000 7:1

    Mehr zum Thema

    Tomás Händel zum ÖFB? Marko Arnautovic "war Vermittler"

    Tomás Händel zum ÖFB? Marko Arnautovic "war Vermittler"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    21
    Arnautovic: "Dass da kein San Siro steht, war mir klar"

    Arnautovic: "Dass da kein San Siro steht, war mir klar"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    14
    So geht Laimer mit den Lobeshymnen auf ihn um

    So geht Laimer mit den Lobeshymnen auf ihn um

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    10
    Deine ÖFB-Startelf gegen San Marino - Stimme ab!

    Deine ÖFB-Startelf gegen San Marino - Stimme ab!

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    25
    Ex-Teamchef Foda von WM-Teilnahme des ÖFB-Teams überzeugt

    Ex-Teamchef Foda von WM-Teilnahme des ÖFB-Teams überzeugt

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    Rangnick muss auf eine Stammkraft verzichten

    Rangnick muss auf eine Stammkraft verzichten

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    24
    Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

    Tore, bitte! Das ÖFB-Team kämpft um vier Punkte

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    29
    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    Sonstiges - Ogris-Stammtisch
    1

    Kommentare