Es war ein denkwürdiger Abend in der österreichischen Sportgeschichte:
Das ÖFB-Team feierte in der WM-Qualifikation einen 10:0-Kantersieg über San Marino – den höchsten Nationalteam-Erfolg aller Zeiten.
Damit übertraf die Mannschaft den bisherigen Rekord aus dem Jahr 1977, als Österreich Malta mit 9:0 besiegt hatte.
Arnautovic ist Rekordtorschütze
Mann des Abends: Marko Arnautović. Der Routinier schrieb das Hauptkapitel dieses Fußballfestes.
Mit vier Treffern schraubte er sein Torkonto auf 45 Tore nach oben - und überholte damit Toni Polster in der ewigen Torschützenliste. Arnautović ist damit Österreichs erfolgreichster Team-Torschütze aller Zeiten. Die Rekord-Torschützen>>>
Die höchsten ÖFB-Nationalteam-Siege:
|Datum
|Saison
|Wettbewerb
|Ort
|Gegner
|Zuschauer
|Ergebnis
|1
|09.10.2025
|25/26
|WM-Quali Europa
|H
|San Marino
|37.000
|10:0
|2
|30.04.1977
|76/77
|WM-Quali Europa
|H
|Malta
|17.000
|9:0
|3
|27.09.1953
|53/54
|WM-Quali Europa
|H
|Portugal
|60.000
|9:1
|4
|14.10.1951
|51/52
|Freundschaftsspiele
|A
|Belgien
|55.156
|1:8
|29.11.1931
|31/32
|Freundschaftsspiele
|A
|Schweiz
|25.000
|1:8
|6
|28.04.1999
|98/99
|EM-Qualifikation
|H
|San Marino
|15.400
|7:0
|26.04.1995
|94/95
|EM-Qualifikation
|H
|Liechtenstein
|5.700
|7:0
|30.09.1956
|56/57
|WM-Quali Europa
|H
|Luxemburg
|47.000
|7:0
|9
|24.04.1932
|31/32
|Freundschaftsspiele
|H
|Ungarn
|60.000
|8:2
|10
|19.05.1968
|68/69
|WM-Quali Europa
|H
|Zypern
|27.171
|7:1
|10.10.1926
|1926/27
|Freundschaftsspiele
|H
|Schweiz
|19.027
|7:1
|11.06.1922
|1921/22
|Freundschaftsspiele
|H
|Schweiz
|50.000
|7:1