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"Haben eine Rechnung offen": Diesen WM-Gegner wünscht sich Herzog

In einer möglichen K.o.-Phase können noch viele attraktive Gegner auf das ÖFB-Team warten. Diesen Gegner wünscht sich Andi Herzog.

"Haben eine Rechnung offen": Diesen WM-Gegner wünscht sich Herzog Foto: © IMAGO / Beautiful Sports
Textquelle: © LAOLA1
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Im Podcast "Herzerl mit Janko" verrät der ÖFB-Rekordteamspieler, dass er auf ein Duell mit Spanien hofft.

"Es geht mir ja nur um eines, wenn ich ehrlich sein kann. Ich will ja, dass wir gegen Spanien spielen."

Der Grund dafür liegt mehr als 27 Jahre zurück. Herzog gehörte jener österreichischen Mannschaft an, die am 27. März 1999 im EM-Qualifikationsspiel in Valencia eine historische 0:9-Niederlage gegen Spanien hinnehmen musste.

Höchste Niederlage seit 1908

Bis heute ist es die höchste Niederlage des ÖFB-Teams seit dem 1:11 gegen England im Jahr 1908. Herzog stand damals die gesamten 90 Minuten auf dem Platz.

"Vielleicht können wir ja die Spanier schlagen und dann könnten die Burschen das 0:9 von Valencia gut machen. Nicht für mich oder meine Mitspieler, aber für ganz Österreich. Da haben wir noch eine Rechnung offen. Das wäre das nonplusultra."

Für den 56-Jährigen wäre ein Sieg gegen die Iberer weit mehr als nur der Einzug in die nächste Runde.

"Und wenn du in der K.o.-Phase über Spanien mit viel Glück drüberkommen könntest, dann würde die WM richtig losgehen und dann würde Österreich im Fußballfieber explodieren."

Die gesamte Folge HERZERL mit JANKO zum Nachschauen:

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