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GAK-Verteidiger Italiano fällt bei Australien aus

Der 24-Jährige hat sich im Training verletzt.

GAK-Verteidiger Italiano fällt bei Australien aus Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © APA
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GAK-Außenverteidiger Jacob Italiano fällt für Australiens Gruppe-D-Match der Fußball-WM am Freitag (4 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Paraguay aus.

Der 24-Jährige leidet an einer im Training erlittenen Adduktorenverletzung, wie Teamchef Tony Popovic am Mittwoch bekanntgab.

Italiano stand in den beiden bisherigen WM-Partien Australiens in der Startformation. Die Socceroos spielen gegen die Paraguayer um das Erreichen des Sechzehntelfinales, ein Punkt würde fix reichen.

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

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