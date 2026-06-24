GAK-Verteidiger Italiano fällt bei Australien aus

GAK-Außenverteidiger Jacob Italiano fällt für Australiens Gruppe-D-Match der Fußball-WM am Freitag (4 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Paraguay aus.

Der 24-Jährige leidet an einer im Training erlittenen Adduktorenverletzung, wie Teamchef Tony Popovic am Mittwoch bekanntgab.

Italiano stand in den beiden bisherigen WM-Partien Australiens in der Startformation. Die Socceroos spielen gegen die Paraguayer um das Erreichen des Sechzehntelfinales, ein Punkt würde fix reichen.