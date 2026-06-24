Paraguay PARAustralien AUS
Freitag 04:00 Uhr
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GAK-Verteidiger Italiano fällt bei Australien aus
Der 24-Jährige hat sich im Training verletzt.
GAK-Außenverteidiger Jacob Italiano fällt für Australiens Gruppe-D-Match der Fußball-WM am Freitag (4 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Paraguay aus.
Der 24-Jährige leidet an einer im Training erlittenen Adduktorenverletzung, wie Teamchef Tony Popovic am Mittwoch bekanntgab.
Italiano stand in den beiden bisherigen WM-Partien Australiens in der Startformation. Die Socceroos spielen gegen die Paraguayer um das Erreichen des Sechzehntelfinales, ein Punkt würde fix reichen.