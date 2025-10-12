Suche
    news

    Teamchef-Challenge: So würdet ihr in Rumänien aufstellen

    Ihr habt gewählt: Diese ÖFB-Startelf würden die LAOLA1-User in der WM-Quali gegen Rumänien auf den Platz schicken.

    Teamchef-Challenge: So würdet ihr in Rumänien aufstellen
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Auf Österreichs Nationalteam wartet am Sonntag in der WM-Qualifikation mit Rumänien eine nicht zu unterschätzende Aufgabe (20:45 Uhr im LIVE-Ticker). 

    Im Gegensatz zum Spiel gegen San Marino kann ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick diesmal wieder auf Christoph Baumgartner zurückgreifen. Dafür ist ein Einsatz von Marko Arnautovic fraglich >>>

    Wenn es nach den LAOLA1-Usern geht, darf der frischgebackene ÖFB-Rekordtorschütze in der Startelf in Bukarest jedoch nicht fehlen. Wir haben euch gefragt, wie ihr aufstellen würdet.

    So habt ihr gewählt:

    Die 11 ÖFB-Spieler mit den meisten Stimmen:

    (Stand 12.10., 14:30 Uhr)

    Platz Spieler Stimmen
    		Konrad Laimer 4.902
    		Marcel Sabitzer 4.745
    		Nicolas Seiwald 4.415
    		Christoph Baumgartner 4.277
    		David Alaba 4.236
    		Stefan Posch 4.011
    		Romano Schmid 3.840
    		Phillipp Mwene 3.257
    		Kevin Danso 2.982
    		Marko Arnautovic 2.922
    		Alexander Schlager 2.816

    VIDEO: Robert Almer über Österreichs fehlende Nummer eins

    Die 25 Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich

    Vorschau
    24. Peter Schöttel - 63 Länderspiele (0 Tore)
    24. Anton Pfeffer - 63 Länderspiele (1 Tor)

    Slideshow starten

    27 Bilder

    Mehr zum Thema

    Teamchef-Challenge: So würdet ihr vs. San Marino aufstellen

    Teamchef-Challenge: So würdet ihr vs. San Marino aufstellen

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    11
    Deine ÖFB-Startelf gegen Rumänien - Stimme ab!

    Deine ÖFB-Startelf gegen Rumänien - Stimme ab!

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    27
    ÖFB: Zittern um Arnautovic, grünes Licht für Baumgartner

    ÖFB: Zittern um Arnautovic, grünes Licht für Baumgartner

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    20
    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    "Tormanntraining? Da hat sich seit 20 Jahren nix geändert!"

    Sonstiges - Ogris-Stammtisch
    1
    These: Rangnick muss sich auf eine Nummer eins festlegen!

    These: Rangnick muss sich auf eine Nummer eins festlegen!

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    Einzelkritik der Rekorde: Shampoo an den König

    Einzelkritik der Rekorde: Shampoo an den König

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    24
    Arnautovic: "Das hätte ich mir nie erwartet!"

    Arnautovic: "Das hätte ich mir nie erwartet!"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    27
    Gregoritsch: Zittern nach dem Platzsturm

    Gregoritsch: Zittern nach dem Platzsturm

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    31

    Kommentare