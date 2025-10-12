Teamchef-Challenge: So würdet ihr in Rumänien aufstellen

Auf Österreichs Nationalteam wartet am Sonntag in der WM-Qualifikation mit Rumänien eine nicht zu unterschätzende Aufgabe (20:45 Uhr im LIVE-Ticker).
Im Gegensatz zum Spiel gegen San Marino kann ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick diesmal wieder auf Christoph Baumgartner zurückgreifen. Dafür ist ein Einsatz von Marko Arnautovic fraglich >>>
Wenn es nach den LAOLA1-Usern geht, darf der frischgebackene ÖFB-Rekordtorschütze in der Startelf in Bukarest jedoch nicht fehlen. Wir haben euch gefragt, wie ihr aufstellen würdet.
So habt ihr gewählt:
Die 11 ÖFB-Spieler mit den meisten Stimmen:
(Stand 12.10., 14:30 Uhr)
|Platz
|Spieler
|Stimmen
|Konrad Laimer
|4.902
|Marcel Sabitzer
|4.745
|Nicolas Seiwald
|4.415
|Christoph Baumgartner
|4.277
|David Alaba
|4.236
|Stefan Posch
|4.011
|Romano Schmid
|3.840
|Phillipp Mwene
|3.257
|Kevin Danso
|2.982
|Marko Arnautovic
|2.922
|Alexander Schlager
|2.816