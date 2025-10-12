Teamchef-Challenge: So würdet ihr in Rumänien aufstellen

Auf Österreichs Nationalteam wartet am Sonntag in der WM-Qualifikation mit Rumänien eine nicht zu unterschätzende Aufgabe (20:45 Uhr im LIVE-Ticker).

Im Gegensatz zum Spiel gegen San Marino kann ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick diesmal wieder auf Christoph Baumgartner zurückgreifen. Dafür ist ein Einsatz von Marko Arnautovic fraglich >>>

Wenn es nach den LAOLA1-Usern geht, darf der frischgebackene ÖFB-Rekordtorschütze in der Startelf in Bukarest jedoch nicht fehlen. Wir haben euch gefragt, wie ihr aufstellen würdet.

So habt ihr gewählt:

Die 11 ÖFB-Spieler mit den meisten Stimmen:

(Stand 12.10., 14:30 Uhr)

Platz Spieler Stimmen Konrad Laimer 4.902 Marcel Sabitzer 4.745 Nicolas Seiwald 4.415 Christoph Baumgartner 4.277 David Alaba 4.236 Stefan Posch 4.011 Romano Schmid 3.840 Phillipp Mwene 3.257 Kevin Danso 2.982 Marko Arnautovic 2.922 Alexander Schlager 2.816

