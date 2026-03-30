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Deine ÖFB-Startelf gegen Südkorea - Stimme ab!
Bei uns bist du Ralf Rangnick! Stell' das ÖFB-Team für das Testspiel gegen Südkorea nach deinen Wünschen auf.
Bei uns bist du der Teamchef!
In der Teamchef-Challenge hast du die Möglichkeit, deine eigene Aufstellung für das ÖFB-Team zu erstellen.
Am Dienstag steht für die ÖFB-Elf im Wiener Ernst-Happel-Stadion der zweite WM-Test des Jahres statt. Nach dem 5:1 gegen Ghana wartet dieses Mal Südkorea als Gegner (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Rangnick verrät Teile seiner Aufstellung gegen Südkorea >>>
Doch wie würdest du aufstellen? Wähle die Spieler deines Vertrauens und teile deine ganz persönliche Startelf der Teamchef-Challenge mit deinen Freunden.
Stimme jetzt ab: