    König Arnautovic: Vom Lausbua zur Legende

    Schöner hätte man das rot-weiß-rote Drehbuch nicht schreiben können. Die Ansakonferenz reagiert auf den Rekordsieg – und feiert Marko Arnautovic.

    von Harald Prantl , Patrick Gstettner , Johannes Kristoferitsch , Julia Haunschmid

    Was für ein Fußballabend!

    Österreich feiert mit dem 10:0 gegen San Marino den höchsten Sieg seiner Geschichte – und Marko Arnautovic krönt sich mit einem Viererpack zum alleinigen Rekordtorschützen (45 Treffer!).

    Vom Enfant terrible zum König der Nation: "Er kann zwar dein Leben kaufen, aber diesen Titel hat er sich hart erarbeitet", schreibt theo_par16 auf Instagram – und bringt es perfekt auf den Punkt.

    Auch sonst passte an diesem Abend alles: Alle Feldspieler mit Scorerpunkten, Debütant Niki Wurmbraund mit Tor und Assist, das WM-Ticket zum Greifen nah – ein rot-weiß-roter Feiertag, wie er im Buche steht.

    In der neuen Ansakonferenz feiern Hannes, July, Harald und Patrick den historischen Sieg – und Arnautovic, den König von Österreich.

    Arnautovic: Legenden-Status für das

    Arnautovic: Legenden-Status für das "Generational Talent"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    Polster nach Arnautovic-Rekord:

    Polster nach Arnautovic-Rekord: "Auswahl von Pizzabäckern"

    ÖFB-Nationalteam - A Team
    Reaktionen auf Arnautovic-Rekord:

    Reaktionen auf Arnautovic-Rekord: "Der letzte Zauberer!"

    ÖFB-Nationalteam - A Team

    Diese ÖFB-Teamspieler debütierten bisher unter Rangnick

