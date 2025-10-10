Was für ein Fußballabend!

Österreich feiert mit dem 10:0 gegen San Marino den höchsten Sieg seiner Geschichte – und Marko Arnautovic krönt sich mit einem Viererpack zum alleinigen Rekordtorschützen (45 Treffer!).

Vom Enfant terrible zum König der Nation: "Er kann zwar dein Leben kaufen, aber diesen Titel hat er sich hart erarbeitet", schreibt theo_par16 auf Instagram – und bringt es perfekt auf den Punkt.

Auch sonst passte an diesem Abend alles: Alle Feldspieler mit Scorerpunkten, Debütant Niki Wurmbraund mit Tor und Assist, das WM-Ticket zum Greifen nah – ein rot-weiß-roter Feiertag, wie er im Buche steht.

In der neuen Ansakonferenz feiern Hannes, July, Harald und Patrick den historischen Sieg – und Arnautovic, den König von Österreich.

