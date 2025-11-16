NEWS

ÖFB-Elf weiht den Rasen ein

Das österreichische Nationalteam trainerte erstmals im neuen ÖFB Campus

ÖFB-Elf weiht den Rasen ein Foto: © GEPA
Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat am Sonntag erstmals im neuen ÖFB-Campus in Wien-Aspern trainiert.

An der Einheit nahmen allerdings nur jene Spieler teil, die beim 2:0 am Samstag in Limassol gegen Zypern nicht lange im Einsatz waren. Der Rest des Kaders blieb im Teamhotel in der Innenstadt.

Das Abschlusstraining für das WM-Quali-Entscheidungsspiel gegen Bosnien-Herzegowina steigt Montagmittag (11.45 Uhr) im Happel-Stadion.

