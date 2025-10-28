SV Stripfing SV Stripfing SVS LASK LASK ASK
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
  • Andres Andrade
  • Modou Keba Cisse
NEWS

Souveräner Sieg über Stripfing bringt LASK ins Cup-Viertelfinale

Die Linzer sind von Beginn an spielbestimmend, kurz vor der Pause schlägt sich das auch im Ergebnis nieder. Cisse sorgt in Halbzeit zwei für den Schlusspunkt.

Souveräner Sieg über Stripfing bringt LASK ins Cup-Viertelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Der LASK entscheidet das Achtelfinale im UNIQA ÖFB Cup gegen den SV Stripfing mit 2:0 für sich.

Die Linzer werden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht, doch im Abschluss fehlt dem Bundesligisten lange die nötige Präzision. Der Schuss von Kalajdzic aus der Drehung fällt zu zentral aus (22.), beim Freistoß von Flecker fehlen Zentimeter (37.).

Auf die erste konkrete Torchance für Stripfing durch Knasmüllner (41.), folgt die Führung der Gäste: Andrade probiert es zuerst per Distanzschuss über Entrup kommt der Ball zurück zum Panamaer, der in den Strafraum dribbelt und zur Führung einschiebt (43.).

In der 61. Spielminute stellt Cisse mit einem wuchtigen Distanzschuss auf 2:0 für die Gäste. Im Finish findet der SV Stripfing noch zwei vielversprechende Möglichkeiten vor, doch Jungwirth behält im Duell mit Freissegger (78.) und Pecirep (87.) die Oberhand.

Es bleibt beim verdienten 2:0-Sieg für den LASK.

Fußball LASK ÖFB-Cup SV Stripfing Andres Andrade