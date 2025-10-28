FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL TSV Hartberg TSV Hartberg HTB
Heute 20:30 Uhr
ÖFB-Cup heute: Blau-Weiß Linz - TSV Hartberg

Im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups wird am Dienstag ein Bundesligist auf der Strecke bleiben. LIVE-Infos:

Im UNIQA-ÖFB-Cup-Achtelfinale kommt es am Dienstag zu einem Bundesliga-Duell zwischen Blau-Weiß Linz und dem TSV Hartberg (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

In der heimischen Bundesliga konnten die Oberösterreicher am vergangenen Wochenende keinen Punkt holen. Gegen die WSG Tirol verloren die Linzer auswärts mit 0:2.

Damit hält man bei zehn Punkten und Rang elf. Ein Erfolgserlebnis im Cup wäre nun goldwert.

Die Hartberger belegen in der Liga Rang acht. Zuletzt remisierten die Steirer 2:2 beim SCR Altach. Dies war sogleich das dritte Remis in Folge.

