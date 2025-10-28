-
Brutaler Hype um das schwarze Austria-TrikotAnsakonferenz
-
Gartler statt Held - der richtige Zeitpunkt?Ansakonferenz
-
Das Kryptonit der BundesligistenAnsakonferenz
-
Tier-Ranking: Die legendärsten Sturm-Stürmer des 21. JahrhundertsEuropacöp
-
Hat Rapid die Identifikation verloren?Stammtisch
-
Hackl: "Rapid ist leblos"Stammtisch
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Christian HacklStammtisch
-
Kiteishvili? "Fast lächerlich, dass er noch in der Bundesliga spielt"Ansakonferenz
-
Blau Weiß Linz: Die Geschichte hinter der Schlumpf-ChoreAnsakonferenz
-
Rapid-Defensive: Was ist bloß mit Cvetkovic/Raux-Yao los?Ansakonferenz
Heute 20:30 Uhr
NEWS
ÖFB-Cup heute: Blau-Weiß Linz - TSV Hartberg
Im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups wird am Dienstag ein Bundesligist auf der Strecke bleiben. LIVE-Infos:
Im UNIQA-ÖFB-Cup-Achtelfinale kommt es am Dienstag zu einem Bundesliga-Duell zwischen Blau-Weiß Linz und dem TSV Hartberg (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
In der heimischen Bundesliga konnten die Oberösterreicher am vergangenen Wochenende keinen Punkt holen. Gegen die WSG Tirol verloren die Linzer auswärts mit 0:2.
Damit hält man bei zehn Punkten und Rang elf. Ein Erfolgserlebnis im Cup wäre nun goldwert.
Die Hartberger belegen in der Liga Rang acht. Zuletzt remisierten die Steirer 2:2 beim SCR Altach. Dies war sogleich das dritte Remis in Folge.