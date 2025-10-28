ÖFB-Cup heute: SV Kapfenberg - SCR Altach

Im Achtelfinale des UNIQA ÖFB-Cups gastiert der SCR Altach bei Zweitligist Kapfenberg (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der Zweitligist SV Kapfenberg belegt in der Liga den zehnten Tabellenrang und spielt eine bis jetzt durchwachsene Saison.

Zuletzt remisierten die Steirer 1:1 bei SW Bregenz. Gegen den Bundesligisten sind die Falken klarer Außenseiter.

Altach spielt eine gute Saison und liegt in der Bundesliga auf dem sechsten Platz. In der letzten Runde trennten sich Ouedraogo (Bild) und Co. 2:2 mit dem TSV Hartberg.

LIVE-Ticker: