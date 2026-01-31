Doppelter Havenaar! Die Torgefahr vom Bruder abgeschaut

Ein Innenverteidiger wird zum unerwarteten Sargnagel für den SK Rapid!

Nikki Havenaar machte sich mit einem Doppelpack zum 3:0 der SV Ried im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups zum "Man of the Match".

Die fast zwei Meter Körpergröße setzte der Japaner zweimal perfekt ein: Erst schenkte er Rapid nach einem Freistoß unter mithilfe des Bodens ein seltenes Gegentor nach einem Standard ein, 23 Minuten später war er im Luftduell erneut nicht zu besiegen.

Wie einst Mike

"Es ist ein Tor der ganzen Mannschaft. Wir trainieren das jede Woche", freute sich Havenaar bei LAOLA1 über den ersten Treffer im Kollektiv. Das unterstrich auch der Jubel mit dem gesamten Team.

"Ein Doppelpack passiert nicht so oft bei mir. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht mein allererster war", grinste der Defensivmann, dessen Einsatz auch ein Cut im Gesicht unterstrich.

Tatsächlich war das 42. Tor seiner Profi-Karriere das erste "Doppelte".

Fokus auf Standards

"Nikkis Bruder war ja ein hervorragender Stürmer, der eine große Karriere in Holland hatte. Das eine oder andere hat er sich schon davon abgeschaut", freute sich auch Maximilian Senft mit. Havenaars Bruder Mike erzielte 51 Tore in 138 Eredivisie-Spielen

"Nikki ist im Herbst in Sachen Torausbeute unter dem Wert der letzten zwei Jahre gelegen. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis er wieder mehr Tore macht", war sich Rieds Trainer sicher.

Denn: "Er ist genau so ein Spieler, der dieses Commitment in der Vorbereitung vorlebt und auch beim Thema Standardsituationen stark eingebunden ist. Wir versuchen, die Spieler da stark mitzunehmen, und haben extra Trainings mit Nico Bajlicz eingeschoben. Freut mich, wenn sich das so auszahlt."