Sandro Ingolitsch: Zwischen Bruder, Ex-Klub und Cup-Traum

Vater-Sohn-Konstellationen gibt es im Fußball immer wieder. Dass jedoch ein älterer Bruder seinen fünf Jahre jüngeren Bruder trainiert, ist eine absolute Rarität.

Realität war das bis zuletzt beim SCR Altach. Etwas mehr als ein Jahr arbeiteten Außenverteidiger Sandro Ingolitsch (28) und Cheftrainer Fabio Ingolitsch (33) gemeinsam in Vorarlberg.

Zum Jahreswechsel kam es zur Trennung: Fabio Ingolitsch verließ Altach in Richtung Sturm Graz – ausgerechnet zum Ex-Klub seines Bruders.

Die "Blackies" kauften den Chefcoach aus seinem eigentlich noch bis Sommer 2026 datierten Vertrag und lotsten ihn so in die Murstadt.

Ein ganz besonderes Wiedersehen

"Natürlich werde ich ihn vermissen, wir haben uns ja jetzt jeden Tag gesehen. Ich freue mich aber riesig für ihn, dass er jetzt den nächsten Schritt gehen konnte. Dafür wünsche ich ihm auch alles Gute, gegen uns aber nicht (lacht)", so Sandro Ingolitsch im Gespräch mit LAOLA1.

Und wie es das Schicksal so will, treffen die beiden nun direkt im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups im Schnabelholz (Sonntag, ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) aufeinander.