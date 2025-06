Wiener Duell eröffnet ÖFB-Cup - Kracher zum Abschluss

Der Spielplan für den Auftakt im UNIQA ÖFB-Cup steht fest.

Die erste Runde wird am Freitag, dem 25. Juli, mit dem Duell zwischen SR Donaufeld und FAC Wien eröffnet. Anpfiff des Wiener Derbys ist um 17:30 Uhr. Am ersten Tag steigen insgesamt 19 Partien.

Darunter gehört auch Titelverteidiger WAC, der beim SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen gastiert (18:00 Uhr). ORF 1 zeigt dieses Match gemeinsam mit Kremser Sportclub - SKU Amstetten und SC/ESV Parndorf 1919 - SV Ried (alle 18:00 Uhr) in einer Konferenz.

Das Abendspiel um 20:30 Uhr bestreitet Meister SK Sturm Graz auswärts gegen BSK 1933 (zu sehen auf ORF Sport+).

Am Samstag werden zehn Cup-Partien ausgetragen. ORF 1 überträgt das Gastspiel des LASK beim Wiener Sport-Club um 18:00 Uhr.

Abgeschlossen wird die erste Runde mit den drei Sonntagspartien. Um 13:00 Uhr geht es für FK Austria Wian zum ASK Voitsberg (live ORF Sport+). Das Highlight gibt es schließlich um 17:00 Uhr zwischen FC Wacker Innsbruck und den SK Rapid (live ORF Sport+).

Der gesamte Spielplan der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cup 2025/26 im Überblick:

SR Donaufeld vs. FAC Wien (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 17:30 Uhr, Donaufelderplatz - Wien 21

SVG Reichenau-Innsbruck vs. VFB Hohenems (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 18:00 Uhr, Sportanlage Reichenau

SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen vs. RZ Pellets Wolfsberger AC (LIVE auf ORF 1/Konferenz)

Freitag, 25.07.2025, 18:00 Uhr, Sportanlage Wallern

Kremser Sportclub vs. SKU Ertl Glas Amstetten (LIVE auf ORF 1/Konferenz)

Freitag, 25.07.2025, 18:00 Uhr, Sepp-Doll-Stadion

SC/ESV Parndorf 1919 vs. SV Oberbank Ried 1912 (LIVE auf ORF 1/Konferenz)

Freitag, 25.07.2025, 18:00 Uhr, Heidebodenstadion

FC Marchfeld Donauauen vs. UFC Lumitech Jennersdorf (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 19:00 Uhr, Aulandstadion

Union Raiffeisen Gurten vs. SV Wals Grünau (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 19:00 Uhr, Park21-Arena Gurten

Sportclub Kalsdorf vs. SKN St. Pölten (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 19:00 Uhr, Sportzentrum Kalsdorf

Intemann FC Lauterach vs. SC EGLO Schwaz (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 19:00 Uhr, Bruno Pezzey Stadion

SC Bauer Bikes Weiz vs. Admira Wacker (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 19:00 Uhr, Strobl Arena Weiz

FC Dornbirn 1913 vs. Grazer Athletiksport Klub (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 19:00 Uhr, Sparkasse Arena Birkenwiese

ATUS Fliesen Koller Velden vs. SC Neusiedl am See 1919 (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 19:00 Uhr, Waldarena Velden

SC Sparkasse Imst 1933 vs. FC HOGO Hertha Wels (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 19:00 Uhr, Velly Arena Imst

SK Treibach vs. FC Blau-Weiß Linz (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 19:30 Uhr, Turnerwald-Stadion

Sportunion Oberbank Vöcklamarkt vs. SC Schwarz-Weiß Bregenz (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 19:30 Uhr, Black Crevice Stadion

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch vs. First Vienna Football-Club 1894 (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 19:30 Uhr, Nummer Arena

SV Horn vs. SK Austria Klagenfurt (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 19:30 Uhr, Sparkasse Horn Arena

FCM Traiskirchen vs. WSG Tirol (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 19:30 Uhr, ARBÖ-Arena

SV Klöcher Bau Oberwart vs. ASCO ATSV Wolfsberg (LIVE ÖFB TV)

Freitag, 25.07.2025, 20:00 Uhr, Informstadion

BSK 1933 vs. SK Puntigamer Sturm Graz (LIVE auf ORF Sport+)

Freitag, 25.07.2025, 20:30 Uhr, Sportplatz Bischofshofen

SV Dinamo Helfort vs. KSV 1919 (LIVE ÖFB TV)

Samstag, 26.07.2025, 16:00 Uhr, Helfortplatz

ASKÖ Oedt vs. SV Austria Salzburg (LIVE ÖFB TV)

Samstag, 26.07.2025, 17:00 Uhr, Transdanubia Sportanlage

SC Neupack Hirschwang vs. SCR Altach (LIVE ÖFB TV)

Samstag, 26.07.2025, 17:00 Uhr, Sportplatz Hirschwang

Union PROCON Dietach vs. FC Red Bull Salzburg (LIVE ÖFB TV)

Samstag, 26.07.2025, 18:00 Uhr, DietachArena

Wiener Sport-Club vs. LASK (LIVE auf ORF 1)

Samstag, 26.07.2025, 18:00 Uhr, Narturarena Hohe Warte

SV Raika Kuchl vs. SC Austria Lustenau (LIVE ÖFB TV)

Samstag, 26.07.2025, 18:00 Uhr, Andreas Wimmer Arena

SV Licht-Loidl Lafnitz vs. TSV Egger Glas Hartberg (LIVE ÖFB TV)

Samstag, 26.07.2025, 19:00 Uhr, Fußballarena Lafnitz

SC MIBAG Retz vs. SV Stripfing / Weiden (LIVE ÖFB TV)

Samstag, 26.07.2025, 19:00 Uhr, Sportplatz Retz

FC CT Cartrade Lendorf vs. SV Donau (LIVE ÖFB TV)

Samstag, 26.07.2025, 19:00 Uhr, Thomas-Morgenstern-Arena

ASK Voitsberg vs. FK Austria Wien (LIVE ORF Sport+)

Sonntag, 27.07.2025, 13:00 Uhr, Münzer Bioindustrie Sportpark

FC Pinzgau Saalfelden vs. SC Röfix Röthis (LIVE ÖFB TV)

Sonntag, 27.07.2025, 17:00 Uhr, 1508 SaalfeldenArena

FC Wacker Innsbruck vs. SK Rapid (LIVE ORF Sport+)

Sonntag, 27.07.2025, 17:00 Uhr, Tivoli Stadion