Die Auslosung für die erste Runde des UNIQA ÖFB-Cups sorgte für so manchen Leckerbissen - allen voran das traditionsreiche Duell zwischen Regionalliga-Aufsteiger Wacker Innsbruck und dem SK Rapid.

Wie der "Kurier" berichtet, sollen beim Spiel erstmals seit dem Zwangsabstieg der Innsbrucker in die 5. Spielklasse wieder alle vier Tribünen des Tivoli-Stadions geöffnet werden.

Geträumt wird von bis zu 10.000 Zuschauern.

Terminkollision stellt ORF vor Probleme

Steigen wird das Duell am 27. Juli, einem Sonntag. Rapid spielt nämlich am Donnerstag noch das Hinspiel in der 2. Qualifikations-Runde zur UEFA Europa Conference League. Der Termin für den Cup-Schlager bringt aber Probleme mit sich - und zwar für den ORF.

Mit dem Formel-1-GP in Spa (um 15.00 Uhr) und dem Finale der Europameisterschaft der Frauen (um 18 Uhr) gibt es nämlich gleich zwei Events, die eigentlich auch in ORF1 gezeigt werden.

Wie der "Kurier" berichtet, soll im Öffentlich-Rechtlichen aber das Cupspiel den Vorzug erhalten. Angepfiffen werden soll die Partie am späten Nachmittag.