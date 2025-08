Termine für 2. ÖFB-Cup-Runde stehen fest

Nach der Auslosung sind auch die Termine für die zweite Runde des UNIQA ÖFB-Cups 2025/26 größtenteils fixiert.

Die Partien werden am 26. und 27. August ausgetragen. Davon ausgenommen sind SK Sturm Graz, FC Red Bull Salzburg, Wolfsberger AC und SK Rapid, die in diesem Zeitraum in der Europacup-Quali im Einsatz sind.

Rapid erst Mitte September im Einsatz

Die Ansetzungen der Duelle FC Dornbirn vs. FC Red Bull Salzburg, SC Röfix Röthis vs. SK Puntigamer Sturm Graz und SVG Reichenau-Innsbruck vs. RZ Pellets Wolfsberger AC sollen zeitnah erfolgen.

Rapid wird zwischen dem 16. und 18. September beim SV Klöchler Bau Oberwart gastieren.

Die zweite Cup-Runde wird am Dienstag, den 26. August, mit sechs Begegnungen eröffnet. Den Start machen um 18:30 Uhr Austria Lustenau und Kapfenberger SV. Ebenso werden am darauffolgenden 27. August sechs Partien über die Bühne gehen.

Als Prämien werden in der 2. Runde für jeden Heimverein 3.500 € und für jeden Auswärtsverein 8.000 € ausgeschüttet.

Die Termine der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cup:

SC Austria Lustenau vs. KSV 1919 (LIVE auf ÖFB TV)

Dienstag, 26.08.2025, 18:30 Uhr, SUN MINIMEAL Arena



FC HOGO Hertha Wels vs. SKN St. Pölten (LIVE auf ÖFB TV)

Dienstag, 26.08.2025, 19:00 Uhr, HUBER Arena Wels



FC Marchfeld Donauauen vs. SC Schwarz-Weiß Bregenz (LIVE auf ÖFB TV)

Dienstag, 26.08.2025, 19:00 Uhr, Mannsdorf/Aulandstadion (FC Marchfeld)



ASK Voitsberg vs. Admira Wacker (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz)

Dienstag, 26.08.2025, 19:30 Uhr, Münzer Bioindustrie Sportpark Voitsberg



SKU Ertl Glas Amstetten vs. First Vienna FC 1894 (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz)

Dienstag, 26.08.2025, 19:30 Uhr, Ertl Glas-Stadion



Union Raiffeisen Gurten vs. SV Oberbank Ried (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz)

Dienstag, 26.08.2025, 19:30 Uhr, Park21-Arena Gurten



ASKÖ Oedt vs. WSG Tirol (LIVE auf ÖFB TV)

Mittwoch, 27.08.2025, 18:00 Uhr, Transdanubia Sportanlage Oedt



FAC Wien vs. SV Stripfing/Weiden (LIVE auf ÖFB TV)

Mittwoch, 27.08.2025, 19:00 Uhr, FAC-Platz



SC EGLO Schwaz vs. FC Blau-Weiß Linz (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz)

Mittwoch, 27.08.2025, 20:30 Uhr, Silberstadt Arena Schwaz



SV Horn vs. LASK (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz)

Mittwoch, 27.08.2025, 20:30 Uhr, Sparkasse Horn Arena



SV Donau vs. SCR Altach (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz)

Mittwoch, 27.08.2025, 20:30 Uhr, Sportplatz SV Leobendorf



ATUS Fliesen Koller Velden vs. TSV Egger Glas Hartberg (LIVE auf ORF Sport+/Konferenz)

Mittwoch, 27.08.2025, 20:30 Uhr, Waldarena Velden



SV Klöcher Bau Oberwart vs. SK Rapid (LIVE auf ORF Sport+/Einzelspiel)

16. bis 18.09.2025, Oberwart - Informstadion



FC Dornbirn 1913 vs. FC Red Bull Salzburg

Spieltermin offen, Sparkasse Arena Birkenwiese



SC Röfix Röthis vs. SK Puntigamer Sturm Graz

Spieltermin offen, Sportplatz an der Ratz



SVG Reichenau-Innsbruck vs. RZ Pellets Wolfsberger AC

Spieltermin offen, Reichenau

Weitere Termine im UNIQA ÖFB Cup: Achtelfinale: 28. bis 30. Oktober 2025

Viertelfinale: 30. Jänner bis 1. Februar 2026

Halbfinale: 3. bis 5. März 2026