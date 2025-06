In etwas mehr als einem Monat startet die Pflichtspiel-Saison im österreichischen Fußball traditionell mit der 1. Runde im UNIQA ÖFB-Cup.

Am Mittwochabend wurden die 32 Begegnungen für den Cup-Auftakt ausgelost, der WAC startet seine Mission Titelverteidigung beim SV Wallern. Die Oberösterreicher sind der Kooperationsklub des FC Blau-Weiß Linz.

Bundesliga-Meister Sturm Graz muss nach Bischofshofen, der FC Red Bull Salzburg startet nach der zweiten titellosen Spielzeit en suite bei Union Dietach in die Saison. Für den FK Austria Wien geht es zu Zweitliga-Absteiger ASK Voitsberg, der SK Rapid tritt die Reise zum FC Wacker Innsbruck nach Tirol an.

Die 1. Runde findet vom 25. bis 27. Juli 2025 statt.

Alle 32 Paarungen im Überblick:

Bundesliga-Vereine:

SK Bischofshofen - SK Sturm Graz

Union Dietach - FC Red Bull Salzburg

SV Wallern - Wolfsberger AC

ASK Voitsberg - FK Austria Wien

FC Wacker Innsbruck - SK Rapid

SK Treibach - FC Blau-Weiß Linz

Wiener Sport-Club - LASK

SV Lafnitz - TSV Hartberg

FCM Traiskirchen - WSG Tirol

FC Dornbirn - Grazer AK

SV Hirschwang - SCR Altach

SC/ESV Parndorf - SV Ried

2. Liga-Vereine:

SV Horn - SK Austria Klagenfurt

SC Weiz - Admira Wacker

SV Dinamo Helfort - Kapfenberger SV

SC Kalsdorf - SKN St. Pölten

SV Tillmitsch - First Vienna FC

Kremser SC - SKU Amstetten

SR Donaufeld - Floridsdorfer AC

UVB Vöcklamarkt - Schwarz-Weiß Bregenz

SV Kuchl - SC Austria Lustenau

SC Retz - SV Stripfing

SC Imst - FC Hertha Wels

ASKÖ Oedt - SV Austria Salzburg

Rest:

ATUS Velden - SC Neusiedl/See

SV Oberwart - ATSV Wolfsberg

FC Marchfeld Donauauen - UFC Jennersdorf

FC Lendorf - SV Donau

FC Lauterach - SC Schwaz

SVG Reichenau - VfB Hohenems

Union Gurten - SV Wals-Grünau

FC Pinzgau Saalfelden - SC Röthis

