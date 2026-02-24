Mail an LASK-Fan sorgt für Zündstoff vor Oberösterreich-Derby

Zum Halbfinale des UNIQA ÖFB-Cups empfängt die SV Oberbank Ried im Derby den LASK (04. März, ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im Innviertel wird ein emotionales Duell erwartet. Eine E-Mail sorgt jetzt für Gesprächsstoff: Ein LASK-Fan dürfte eine Anfrage bezüglich Tickets gestellt haben und bekam eine Antwort aus der Rieder Marketingabteilung.

"Als LASK-Fan haben Sie Tickets über den LASK zu kaufen! Dort gibt es ab heute 13 Uhr unseres Wissens nach Gästesektor Tickets für das Cup Spiel zu kaufen. Wie wir unsere Tickets verkaufen, ist unsere Sache und werden wir mit Ihnen nicht diskutieren", ist dort zu lesen.

Ried-Präsident nimmt Stellung

Anschließend folgt eine Stichelei zur 1:5-Pleite der Linzer gegen den FC Red Bull Salzburg. "Übrigens gratulieren wir Ihnen herzlich zum gestrigen Ergebnis Ihres Lieblingsvereins", heißt es.

Dass die Mail von Ried-Seite echt ist, bestätigt auch ein Statement vom Vereinspräsidenten Thomas Gahleitner gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten".

"Wir goutieren diese Wortwahl nicht. Man muss aber leider dabei auch entsprechende Beleidigungen, die im Vorfeld gefallen sind, beachten. Dann erscheint das alles in einem anderen Licht. Trotzdem gehört sich so etwas nicht", so Gahleitner gegenüber dem Lokalblatt.