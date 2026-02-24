2. Liga heute im LIVE-Stream: Admira Wacker - Young Violets

Die Young Violets gastieren am Dienstag an Spieltag 18 der ADMIRAL 2. Liga bei den Südstädtern (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Silberberger-Elf hält bei 31 Punkten und ist damit Vierter und drei Zähler hinter dem Spitzenreiter Lustenau. Der Titelaspirant verlor vor der Winterpause 1:2 gegen Amstetten.

Die Young Violets können mit der Saison bis dato sehr zufrieden sein und halten bei 24 Punkten und Rang sechs.

Vor der Winterpause siegten die Wiener 2:1 gegen Austria Klagenfurt und man feierte drei Siege aus den letzten fünf Partien.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream: