Das sind die Halbfinal-Begegnungen im ÖFB-Cup

Kaum sind die Viertelfinali im UNIQA ÖFB-Cup geschlagen, stehen auch schon die Halbfinal-Begegnungen fest.

Wie Roman Mählich live auf "ORF SPORT+" auslost, treffen unter der FC Red Bull Salzburg und der SCR Altach im Duell um den Final-Einzug aufeinander.

Im anderen Spiel kommt es zu einem Oberösterreich-Derby zwischen der SV Ried und dem LASK.

Gespielt wird am 4. oder 5. März. Das Finale findet wie gewohnt am 1. Mai 2026 im Wörthersee Stadion in Klagenfurt statt.

ÖFB-Cup-Halbfinale: