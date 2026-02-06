Sturm soll Ex-Liefering-Stürmer verpflichten wollen

Der SK Sturm soll einen österreichischen U21-Nationalspieler im Visier haben. Das berichtet Transferjournalist Fabrizio Romano.

Wie der Italiener auf "X" schreibt, sollen die Grazer ADO Den Haag bezüglich eines Transfers von Luka Reischl kontaktiert haben. Dieser soll am heutigen Deadline-Day über die Bühne gehen.

Der 22-Jährige wurde in der Akademie von Red Bull Salzburg ausgebildet, spielte dann für den FC Liefering (103 Einsätze/20 Tore und zehn Assists). In Salzburg konnte er sich aber nicht behaupten, kam auf keinen Einsatz beim Bundesliga-Team.

Anfang 2025 wurde Reischl erst in die Niederlande zu ADO Den Haag verliehen, der Klub verpflichtete ihn im Sommer 2025 fix. In wettbewerbsübergreifend 34 Spielen für den niederländischen Zweitligisten erzielte Reischl 15 Tore und steuerte fünf Assists bei.