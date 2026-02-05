LASK: Bis 2040! Stadion bleibt "Raiffeisen Arena"

Das Stadion von Fußball-Bundesligist LASK wird zumindest bis 2040 als Raiffeisen Arena firmieren.

Die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich und der Tabellenzweite gaben am Donnerstag die Verlängerung des Sponsorvertrags bekannt.

Der alte Kontrakt bezüglich der Namensrechte an der Heimstätte wäre bis 2030 gelaufen und ist nun für zehn weitere Jahre gültig.

LASK-CEO Siegmund Gruber sprach von einem "starken Zeichen".