NEWS

Pressekonferenz LIVE: Der LASK empfängt die WSG Tirol

Die Linzer starten mit einem Heimspiel gegen die WSG Tirol in das Bundesliga-Frühjahr. Die Pressekonferenz LIVE:

Pressekonferenz LIVE: Der LASK empfängt die WSG Tirol Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für den LASK beginnt das neue Jahr in der ADMIRAL Bundesliga mit einem Heimspiel gegen die WSG Tirol.

Die Oberösterreicher starten als Tabellenzweiter in die letzte Phase des Grunddurchgangs. Die Tiroler sind vor dem Spiel gegen die Linzer Zehnter.

Im ersten Saisonduell der beiden Klubs musste sich der LASK auswärts mit 1:3 geschlagen geben. WSG-Kapitän Valentino Müller erzielte einen Doppelpack.

Die Pressekonferenz im LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Vizeweltmeister bleibt ein "Veilchen"

Transfer-Update: Vizeweltmeister bleibt ein "Veilchen"

Bundesliga
Vertragsauflösung! LASK-Sommerneuzugang schon wieder weg

Vertragsauflösung! LASK-Sommerneuzugang schon wieder weg

Bundesliga
22
Demirs Rapid-Rückkehr: Heilsbringer oder falsche Sentimentalität?

Demirs Rapid-Rückkehr: Heilsbringer oder falsche Sentimentalität?

Bundesliga
24
Altach präsentiert neuen Defensivspieler

Altach präsentiert neuen Defensivspieler

Bundesliga
Fehlpfiffe im ÖFB-Cup: VARheit oder werden wir weiter veräppelt?

Fehlpfiffe im ÖFB-Cup: VARheit oder werden wir weiter veräppelt?

Bundesliga
25
Erste Rückholaktion des SK Rapid ist perfekt!

Erste Rückholaktion des SK Rapid ist perfekt!

Bundesliga
37
Leihe! Sturm Graz gibt Sommer-Neuzugang ab

Leihe! Sturm Graz gibt Sommer-Neuzugang ab

Bundesliga
14

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LASK WSG Tirol Pressekonferenz