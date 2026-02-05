Pressekonferenz LIVE: Der LASK empfängt die WSG Tirol

Für den LASK beginnt das neue Jahr in der ADMIRAL Bundesliga mit einem Heimspiel gegen die WSG Tirol.

Die Oberösterreicher starten als Tabellenzweiter in die letzte Phase des Grunddurchgangs. Die Tiroler sind vor dem Spiel gegen die Linzer Zehnter.

Im ersten Saisonduell der beiden Klubs musste sich der LASK auswärts mit 1:3 geschlagen geben. WSG-Kapitän Valentino Müller erzielte einen Doppelpack.

Die Pressekonferenz im LIVE-Stream: