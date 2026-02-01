Titelverteidigung gescheitert! WAC unterliegt Salzburg knapp

Nichts wird es mit der Titelverteidigung im UNIQA ÖFB-Cup für den WAC!

Die Kärntner unterliegen dem FC Red Bull Salzburg im Viertelfinale zuhause mit 0:1. Ein früher Ausschluss bricht den Wolfsbergern dabei das Genick.

Doch bereits in voller Montur ist es in holpriger erster Pflichtspielauftritt der Wolfsberger im Jahr 2026. Nach nur wenigen Minuten klopfen die Gäste bereits heftig an, als ein Abschluss von Konate nur durch die Stange gerettet wird (4.).

Strittiger Platzverweis für Diabate

Im Aufbauspiel der Wolfsberger passieren viele Fehlpässe, die Salzburger sind giftig, attackieren früh und sorgen immer wieder für Gefahr.

Dann, in der 19. Spielminute: Baidoo will über links in den Strafraum ziehen. Dabei kommt es zum Kontakt mit Diabate, Baidoo fällt - Schiedsrichter Semler zeigt sofort die Rote Karte. Die Entscheidung ist durchaus hart, aber auch aus Sicht des VAR vertretbar. Der WAC ist folglich in Unterzahl.

Ismail Atalan reagiert, bringt mit Baumgartner anstelle von Stürmer Pink einen Innenverteidiger. Unmittelbar danach klingelt es aber bereits, Konate kommt völlig ungehindert zum Kopfball und sorgt für das 1:0 der Gäste (24.).

WAC bis zur Pause offensiv nicht existent

Nur gut drei Minuten später hat Konate den Doppelpack auf dem Fuß. Er vergibt aber frei stehend vor dem Tor (27.).

Bis zur Pause sehen wir keinen Abschluss auf das Tor von Schlager, die Salzburger führen verdient und könnten das auch höher tun.

Nach der Halbzeitpause bietet sich ein anderes Bild. Der WAC kann offensiv erstmals aufzeigen, die Salzburger wirken etwas zu lässig. So kommt etwa Gattermayer (58.) zum Kopfball, dieser ist aber nicht präzise genug.

Schlussoffensive bleibt unbelohnt

Doch auch die Salzburger kommen zu Chancen, so etwa durch Krätzig (71.) und Yeo (75.). Zudem landet der Ball zwei Mal aus Abseitsposition im Tor, Konate (52.) und Yeo (85.) sind aber ein Stück zu weit vorne. Polster hält seine Mannschaft weiter im Spiel.

Gegen Spielende zündet der WAC nochmal eine Schlussoffensive, die junge Truppe aus Salzburg gerät ins Straucheln. Die wohl beste Chance auf den Ausgleich vergibt Kojzek (85.). In der Nachspielzeit prüft Zukic Schlager, der aber pariert.

Am Ende gelingt dem WAC aber nicht die eine goldene Aktion, und Salzburg reicht ein 1:0, um in das Halbfinale einzuziehen.