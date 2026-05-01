Kühbauer: "Vor sechs Monaten waren wir 'im Oasch daham'"

61 Jahre hat es gedauert - nun wandert wieder eine Trophäe nach Linz!

Der LASK holt zum zweiten Mal in seiner Geschichte den Titel im UNIQA ÖFB-Cup. Nach 1965, als auch der erste und bis dato einzige Triumph in der Bundesliga gelang (Spielbericht>>>).

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Und der Dompteur zum Erfolg: Wieder Didi Kühbauer. Der schon im Vorjahr mit dem Wolfsberger AC herausfand, wie viel der Pokal eigentlich wiegt.

"Es wäre meinen Spielern gegenüber nicht in Ordnung, wenn ich sage, der Titel wäre nicht genauso schön", so der Erfolgscoach im "ORF" auf die Frage, ob es beim zweiten Mal genauso schön wäre.

"Wenn man die Geschichte kennt, wie sie wirklich entstanden ist, ist es umso schöner. Vor sechs Monaten waren wir 'im Oasch daham', entschuldige, aber so ist es. Und jetzt haben die Jungs wieder was Großes geleistet", war ihm der Schnabel wieder in seiner unverwechselbaren Art gewachsen.

Ein Kaltstart

Dabei war das Finale gegen Altach ein hartes Stück Arbeit. Zweimal lagen die Vorarlberger voran, es brauchte auch die vollen 120 Minuten für eine Entscheidung.

"Ich glaube, dass die Spieler sehr wohl gespürt haben, dass sie heute eigentlich der klare Favorit waren. Wir waren nicht so im Spiel drin, wie wir sein können", so Kühbauer.

"Und trotzdem muss ich ein Lob aussprechen, wenn du zweimal hinten bist und zurückkommst, dann haben sie schon die nötige Qualität gehabt."

"Bisschen dramatisch muss das schon sein"

Sasa Kalajdzic konnte das Lob noch nicht hören, wird es aber annehmen. Für den Stürmer ist es der erste große Titel. Und das nach einem harten Arbeitstag.

"Ein bisschen dramatisch muss das schon sein, so wie unsere Saison verlaufen ist", hatte der ÖFB-Teamspieler nach dem Schlusspfiff gut lachen.

"Es hat lange wie ein komischer Tag ausgeschaut, gefühlt sind sie mit zwei Torschüssen in Führung gegangen und wir sind zurückgekommen und haben gezeigt, welche Qualität wir haben."

Nicht lange Zeit

Wie lange darf nun gefeiert werden? Die LASK-Fans wollen die Wiederholung des Doubles von 1965 sehen. Den nächsten wichtigen Schritt dazu müssen die "Athletiker" aber schon in knapp 72 Stunden machen, wenn das Heimspiel gegen Rapid ansteht.

"Da ist ihnen bei der Terminisierung was richtig Gutes eingefallen", kritisierte Kühbauer sarkastisch.

Es werde aber einen guten Mix aus Feier, Regeneration und Vorbereitung geben. Ob das gelungen ist, wird sich am Montagabend weisen.