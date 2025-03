Sieg! Kroatien mit guter Ausgangsposition gegen Frankreich

Kroatien hat zuhause gegen Frankreich eine gute Basis für das Rückspiel in der UEFA Nations Leauge gelegt.

Die Mannschaft von Zlatko Dalic setzt sich daheim im Viertelfinal-Playoff von Liga A gegen den zweifachen Weltmeister mit 2:0 durch.

Bereits in der Frühphase der Partie haben die Kroaten die Zügel in der Hand. Nach einem Handspiel von Ibrahima Konate gibt es Elfmeter für die Gastgeber, Andrej Kramaric vergibt jedoch gegen Mike Maignan (8.).

Trotzdem behalten die Hausherren den Fokus aufrecht, Maignan streckt sich nach einer Flanke von Ivan Perisic vergeblich. Ante Budimir steht richtig und köpft ein (26.). Vor der Pause können die "Vatreni" nachlegen, Perisic (45.+1) erhöht auf 2:0.

In der zweiten Halbzeit sind es die Franzosen, die dominieren. Trotz Großchancen von Ousmane Dembele und Kylian Mbappe bleibt es bei dem Resultat.

Höjlund schießt Dänemark zum Sieg

Dänemark feiert daheim gegen Portugal einen 1:0-Sieg.

Dabei gibt Mika Biereth sein Debüt für die dänische Nationalmannschaft, hat gleich in der 3. Minute eine gute Gelegenheit. Er kann einen Patzer von Torhüter Diogo Costa nicht in ein Tor ummünzen, auch in der 37. Minute kommt der Ex-Grazer zu eine Möglichkeit. Ansonsten bleibt der Monaco-Profi weitestgehend ohne entscheidende Akzente.

Sein Arbeitstag endet in der 69. Minute, Biereth wird für den anderen Ex-Sturm-Spieler, Rasmus Höjlund, ausgewechselt. Der Wechsel erweist sich als Goldgriff, denn der Spieler von Manchester United erzielt nach Vorlage von Andreas Skov Olsen den Siegtreffer zum 1:0 (78.).

Dabei kann Dänemark schon viel früher in Führung gehen, Christian Eriksen vergibt in der ersten Halbzeit einen Elfmeter (24.).

Alle Rückspiele des Playoffs von Liga A sind für den 23. März terminiert.