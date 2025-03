Die Türkei erspielt sich eine ideale Ausgangslage für das Rückspiel im Abstiegsplayoff der UEFA Nations League.

Im Hinspiel der Liga A/B schlägt der ÖFB-Europameisterschafts-Schreck Ungarn mit 3:1.

Besser starten die Gastgeber in eine insgesamt hart geführte Partie. Das Montella-Team macht viel Druck und belohnt sich rasch durch Kökcü, der flach ins rechte Eck einschießt (9.).

Anschließend finden die Ungarn ins Spiel. Szoboszlai prüft Cakir per Distanzschuss. In der 25. Minute ist der Goalie nach einem kraftvollen Abschluss von Schäfer allerdings geschlagen. Bis zur Pause bleibt es in einem engen Duell beim 1:1.

Aktürkoglu initiiert Doppelschlag

Nach Seitenwechsel fehlen dann erst einmal die gefährlichen Aktionen auf beiden Seiten - bis zur 69. Minute. Aydin schlägt die Flanke in den Sechzehner, Aktürkoglu nickt im Rücken seines Gegners ein.

Der Torschütze des 2:1 ist beim dritten Treffer der Türkei ebenso beteiligt. Aktürkoglu legt eine Hereingabe mit der Brust ideal auf Kahveci ab, dessen Direktabnahme wuchtig im langen Eck einschlägt (73.).

Georgien gewinnt deutlich

Im Play-Off-Hinspiel der Liga B/C gewinnt Georgien mit 3:0 in Armenien. Mikautadze (37., 59.) gelingt ein Doppelpack, nachdem Kochorashvili (33.) die Führung besorgt.