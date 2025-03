Nations League: Biereth erstmals für Dänemark nominiert

Mika Biereth steht erstmals im Kader der dänischen Nationalmannschaft.

Vor dem Viertelfinale in der UEFA Nations League gegen Portugal stehen gleich fünf Neulinge im Kader von "Danish Dynamite." Einer davon ist der ehemalige Sturm-Graz-Stürmer.

Während Biereth im Herbst für den Double-Sieger wettbewerbsübergreifend 14 Mal getroffen hat, hat der gebürtige Londoner das Toreschießen auch bei seinem neuen Klub nicht verlernt - ganz im Gegenteil. Zehn Tore hat der Winterneuzugang bereits in der Ligue 1 zu Buche stehen.

Biereth einer von fünf Neuen in Dänemarks Kader

Neben dem Ex-Grazer stehen auch Filip Jörgensen (Chelsea), Victor Froholdt (Kopenhagen) Conrad Harder (Sporting) und Lucas Högsberg (Nordsjaelland) erstmals im Kader der Dänen. Nicht mehr dabei sind dafür Leipzig-Angreifer Yussuf Poulsen und Bremen-Mittelfeldspieler Jens Stage.

Dänemark trifft am 20. März im Nations-League-Viertelfinale in Kopenhagen auf Portugal, drei Tage später geht das Rückspiel in Lissabon über die Bühne.