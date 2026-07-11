Spanien gegen Deutschland erneut U19-Europameister

Die spanische A-Nationalmannschaft kassierte am Freitag gegen Belgien das erste Gegentor bei der WM 2026.

Die U19-Mannschaft behielt hingegen bei der U19-Europameisterschaft in Wales über das gesamte Turnier eine weiße Weste und sicherte sich damit auch den Titel.

Im Finale am Samstag in Wrexham gewinnt die junge "Furia Roja" mit 2:0 gegen Deutschland. Die entscheidenden Treffer erzielten Hugo Lopez (44.) und Mario Rivas (48.).

Nachdem bei der letzten EM 2025 das Finale gegen die Niederlande knapp mit 0:1 verloren gegangen war, sichern sich die Rekordsieger aus Spanien nun ihren insgesamt zehnten U19-Titel.