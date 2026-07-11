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Spanien ESP
Deutschland GER
Endstand
2:01:0 , 1:0
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Hugo Lopez
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Mario Rivas
NEWS
Spanien gegen Deutschland erneut U19-Europameister
Die Iberer blieben über das gesamte Turnier ohne Gegentor und holen ihren insgesamt zehnten Titel.
Die spanische A-Nationalmannschaft kassierte am Freitag gegen Belgien das erste Gegentor bei der WM 2026.
Die U19-Mannschaft behielt hingegen bei der U19-Europameisterschaft in Wales über das gesamte Turnier eine weiße Weste und sicherte sich damit auch den Titel.
Im Finale am Samstag in Wrexham gewinnt die junge "Furia Roja" mit 2:0 gegen Deutschland. Die entscheidenden Treffer erzielten Hugo Lopez (44.) und Mario Rivas (48.).
Nachdem bei der letzten EM 2025 das Finale gegen die Niederlande knapp mit 0:1 verloren gegangen war, sichern sich die Rekordsieger aus Spanien nun ihren insgesamt zehnten U19-Titel.