Österreichs U17 feiert Aufstieg mit Bus-Party

Teamchef Stadler "extrem stolz"

Schon nach dem Spiel zeigte sich Teamchef Hermann Stadler in einer ÖFB-Aussendung stolz: "Wie sie sich vorbereitet haben, wie sie darauf geachtet haben, fit zu sein, und wie sie es taktisch und technisch umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten, das war wirklich herausragend. Ich bin extrem stolz auf das ganze Team – sie haben den Matchplan von der ersten bis zur letzten Minute perfekt umgesetzt."

Torschütze Hasan Deshishku ergänzt: "Die Erleichterung ist extrem groß. Wir haben sehr hart auf diesen Tag hingearbeitet. Das Gefühl, ein Tor geschossen zu haben, ist natürlich sehr gut. Ich freue mich sehr darüber. Ich hoffe, dass ich noch mehr Scorerpunkte sammeln und dem Team weiterhelfen kann – aber das Wichtigste ist, dass wir gewinnen."

Keine Nervosität mehr?

Wenn es nach Stürmer Dominik Dobis geht, war Spiel Nummer eins bereits eine Art Dosenöffner für das Team: "Beim ersten Spiel waren wir alle ziemlich nervös in den ersten zwanzig, fünfundzwanzig Minuten. Aber jetzt, im zweiten Spiel, hat man gemerkt, dass wir das erste hinter uns haben. Ich glaube, keiner war mehr nervös. Wir sind viel ruhiger ins Spiel gegangen. Das hat sich ausgezahlt."

Am Dienstag steht für die ÖFB-U17 gegen Neuseeland noch das letzte Gruppenspiel auf dem Programm, ehe es mit dem Sechzehntelfinale weitergeht.