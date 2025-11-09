Mali Mali MLI
Österreich Österreich AUT
Endstand
0:3
0:1 , 0:2
  • Johannes Moser
  • Hasan Deshishku
  • Nicolas Jozepovic
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Österreichs U17 feiert Aufstieg mit Bus-Party

Nach der Leistung historischen Ausmaßes bei der U17-Weltmeisterschaft gab es kein Halten mehr. Teamchef Hermann Stadler zeigt sich stolz.

Österreichs U17 feiert Aufstieg mit Bus-Party Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Was für ein Tag bei der U17-WM in Doha für das österreichische Team!

Der Jahrgang 2008 schaffte am Samstag als erstes ÖFB-Team den Aufstieg in die Ko-Phase bei diesem Turnier.

Österreich fegt über stärksten Gruppengegner hinweg >>>

Das musste auch gebührend gefeiert werden. Nach dem Sieg gegen Mali wurde der Bus direkt zur Partymeile. Der Song "Freed from Desire" heizte den jungen Kickern ordentlich ein.

Im VIDEO:

Teamchef Stadler "extrem stolz"

Schon nach dem Spiel zeigte sich Teamchef Hermann Stadler in einer ÖFB-Aussendung stolz: "Wie sie sich vorbereitet haben, wie sie darauf geachtet haben, fit zu sein, und wie sie es taktisch und technisch umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten, das war wirklich herausragend. Ich bin extrem stolz auf das ganze Team – sie haben den Matchplan von der ersten bis zur letzten Minute perfekt umgesetzt."

Torschütze Hasan Deshishku ergänzt: "Die Erleichterung ist extrem groß. Wir haben sehr hart auf diesen Tag hingearbeitet. Das Gefühl, ein Tor geschossen zu haben, ist natürlich sehr gut. Ich freue mich sehr darüber. Ich hoffe, dass ich noch mehr Scorerpunkte sammeln und dem Team weiterhelfen kann – aber das Wichtigste ist, dass wir gewinnen."

Keine Nervosität mehr?

Wenn es nach Stürmer Dominik Dobis geht, war Spiel Nummer eins bereits eine Art Dosenöffner für das Team: "Beim ersten Spiel waren wir alle ziemlich nervös in den ersten zwanzig, fünfundzwanzig Minuten. Aber jetzt, im zweiten Spiel, hat man gemerkt, dass wir das erste hinter uns haben. Ich glaube, keiner war mehr nervös. Wir sind viel ruhiger ins Spiel gegangen. Das hat sich ausgezahlt."

Am Dienstag steht für die ÖFB-U17 gegen Neuseeland noch das letzte Gruppenspiel auf dem Programm, ehe es mit dem Sechzehntelfinale weitergeht.

ÖFB U17-Nationalteam U17-WM ÖFB-U17