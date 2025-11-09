Die 20 Tennis-Spieler mit den meisten ATP-Titeln

Novak Djokovic hat die magische Marke von 100 Karrieretiteln erreicht.

In Athen gewann er sein 101. Turnier >>>

Seit Beginn der Open Era im Jahr 1968 haben nur wenige Spieler die 100-Titel-Marke geknackt. Wir werfen einen Blick auf die 20 erfolgreichsten Spieler der ATP-Geschichte.

Hinweis: Die Rangliste basiert auf den offiziellen ATP-Statistiken, in Einzelfällen können jedoch Abweichungen auftreten. Die Anzahl der Titelgewinne kann je nach Quelle leicht variieren.

Die Open Era begann offiziell am 22. April 1968 mit den British Hard Court Championships in Bournemouth. Sie markierte den Zeitpunkt, ab dem sowohl Profis als auch Amateure gemeinsam an Turnieren teilnehmen dürfen.