SV Ried SV Ried SVR FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL
Endstand
2:1
0:0 , 2:1
  • Ante Bajic
  • Kingstone Mutandwa
  • Shon Weissman
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Schimpftirade von den Rängen: SV Ried geschockt

Vor dem Oberösterreich-Derby gegen Blau-Weiß Linz ging ein Fan mit dem Stadion-Mikro in der Hand viel zu weit und zog auf übelste Art und Weise über die Gäste her.

Schimpftirade von den Rängen: SV Ried geschockt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die SV Ried konnte am Samstag in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen prestigeträchtigen 2:1-Heimsieg im Oberösterreich-Derby gegen Blau-Weiß Linz einfahren.

Mutandwa erlöst Ried tief in der Nachspielzeit >>>

Nach Spielende gab es kein Halten mehr bei der SV Ried, dabei war die Stimmung bereits vor Spielbeginn mehr als hitzig.

Als die beiden Teams im Spielertunnel standen, wird ein Mitglied des Ried-Fanklubs "Glory Boys" von den Verantwortlichen der SV Ried mit dem Stadion-Mikro ausgestattet, um die Choreo zu dirigieren.

Stattdessen wurde der Mann schnell untergriffig, nahm die Chance wahr und schimpfte auf vulgäre Art und Weise über Spieler, Betreuer und Fans von Blau-Weiß Linz.

Ried-Bosse: "Tausendmal sorry!"

Die Verantwortlichen der SV Ried zeigten sich nach dem Spiel geschockt über das Verhalten der eigenen Fans. "Das geht natürlich überhaupt nicht, ich kann alle Gäste aus Linz nur um Verzeihung bitten", erklärt Ried-Vorstand Roland Daxl gegenüber der "Krone".

Ried-Präsident Thomas Gahleitner ergänzt: "Das ist absolut nicht unsere Innviertler Art, tausendmal sorry!"

Blau-Weiß-Geschäftsführer Christoph Peschek versucht der Aktion hingegen nicht zu viel Bedeutung beizumessen: "Wir stehen da drüber."

VIDEO: Choreo-Festival in der Bundesliga

Derbytime! Die meistgespielten Lokalduelle Österreichs

Salzburger Derby
"Vorarlberger Derby" I

Slideshow starten

17 Bilder

Mehr zum Thema

"Extrem wichtig für uns" - Ried jubelt über dritten Derbysieg

"Extrem wichtig für uns" - Ried jubelt über dritten Derbysieg

Bundesliga
5
Siebte Minute der Nachspielzeit sorgt für Rieder Glück im Derby

Siebte Minute der Nachspielzeit sorgt für Rieder Glück im Derby

Bundesliga
8
Bundesliga LIVE: SV Ried - Blau-Weiß Linz

Bundesliga LIVE: SV Ried - Blau-Weiß Linz

Bundesliga
1
Kein Rot!? "Mordanschlag" bringt Feldhofer auf die Palme

Kein Rot!? "Mordanschlag" bringt Feldhofer auf die Palme

Bundesliga
99
Marko Raguz: Es geht ja doch noch!

Marko Raguz: Es geht ja doch noch!

Bundesliga
24
Hartberger Freude: "Das Team hat sich entwickelt"

Hartberger Freude: "Das Team hat sich entwickelt"

Bundesliga
3
Hitzige Partie! Hartberg triumphiert in Wolfsberg

Hitzige Partie! Hartberg triumphiert in Wolfsberg

Bundesliga
14
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SV Ried FC Blau-Weiß Linz Blau-Weiß Linz Fans