Schimpftirade von den Rängen: SV Ried geschockt

Die SV Ried konnte am Samstag in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen prestigeträchtigen 2:1-Heimsieg im Oberösterreich-Derby gegen Blau-Weiß Linz einfahren.

Nach Spielende gab es kein Halten mehr bei der SV Ried, dabei war die Stimmung bereits vor Spielbeginn mehr als hitzig.

Als die beiden Teams im Spielertunnel standen, wird ein Mitglied des Ried-Fanklubs "Glory Boys" von den Verantwortlichen der SV Ried mit dem Stadion-Mikro ausgestattet, um die Choreo zu dirigieren.

Stattdessen wurde der Mann schnell untergriffig, nahm die Chance wahr und schimpfte auf vulgäre Art und Weise über Spieler, Betreuer und Fans von Blau-Weiß Linz.

Ried-Bosse: "Tausendmal sorry!"

Die Verantwortlichen der SV Ried zeigten sich nach dem Spiel geschockt über das Verhalten der eigenen Fans. "Das geht natürlich überhaupt nicht, ich kann alle Gäste aus Linz nur um Verzeihung bitten", erklärt Ried-Vorstand Roland Daxl gegenüber der "Krone".

Ried-Präsident Thomas Gahleitner ergänzt: "Das ist absolut nicht unsere Innviertler Art, tausendmal sorry!"

Blau-Weiß-Geschäftsführer Christoph Peschek versucht der Aktion hingegen nicht zu viel Bedeutung beizumessen: "Wir stehen da drüber."

