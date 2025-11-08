Aufstieg! ÖFB-U17 besiegt bei der WM auch Mali

Österreich gewinnt auch Gruppenspiel Nummer zwei bei der Fußball-U17-Weltmeisterschaft in Katar!

Die Auswahl von Hermann Stadler schlägt mit Mali den vermeintlich stärksten Gruppengegner in Doha mit 3:0. Johannes Moser, Hasan Deshihsku und Nicolas Jozepovic erzielen die Tore.

Elfmeter als Dosenöffner

Österreich braucht zunächst etwas, um ins Spiel zu kommen. Nach 20 Minuten findet Dominik Dobis die große Chance auf den Führungstreffer vor, schießt den Ball jedoch aus guter Position am kurzen Eck vorbei.

Nur drei Minuten später landet ein weiterer Dobis-Versuch am Außennetz. Der Salzburg-Stürmer hat auch in der folgenden Aktion seine Füße im Spiel, sich im Sechzehner eindreht und dann zu Boden geht. Den folgenden Elfmeter verwandelt Moser sicher zum 1:0 (36.).

Rote Karte sorgt für Vorentscheidung

In der zweiten Spielhälfte ist Österreich nach etwas weniger als einer Stunde plötzlich mit einem Mann in Überzahl. Samba Konare wird nach einer erfolgreichen Challenge von Stadler wegen eines rüden Foulspiels von hinten mit Rot vom Platz gestellt (57.).

Kurz darauf sorgt die ÖFB-U17 für die Vorentscheidung: Deshihsku macht den Haken nach innen und schlenzt den Ball ansehnlich ins lange Eck zum 2:0 (62.). In der Nachspielzeit macht Nicolas Jozepovic den Deckel drauf, nachdem zuvor Jakob Werner die Latte trifft (90.+5).

Mit sechs Punkten nach zwei Spielen hat Österreich den Aufstieg ins Sechzehntelfinale bereits in der Tasche. Neben dem Gruppensieger steigen nämlich auch der Gruppenzweite und die acht besten Gruppendritten in die K.o.-Phase auf.