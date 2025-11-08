Mali Mali MLI
Österreich Österreich AUT
Heute 14:00 Uhr
NEWS

U17-WM heute: Österreich - Mali

Österreichs U17-Nationalteam visiert bei der Weltmeisterschaft auch im zweiten Spiel einen Sieg an. LIVE-Infos:

U17-WM heute: Österreich - Mali
Textquelle: © LAOLA1
Zweites Gruppenspiel für Österreichs U17-Nationalteam bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar!

Die Mannschaft von Hermann Stadler bekommt es am Samstag mit Mali zu tun (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der Auftakt in die Weltmeisterschaft verlief mit einem 1:0-Sieg über Saudi-Arabien, der mit einer kaltschnäuzigeren Chancenauswertung durchaus höher ausfallen hätte können, erfolgreich.

Mit einem Punktgewinn gegen Mali wäre man dem Aufstieg ins Sechzehntelfinale sehr nahe. Neben dem Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizieren sich nämlich auch die acht besten Gruppendritten für die K.o.-Phase.

LIVE-Ticker:

