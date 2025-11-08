Zweites Gruppenspiel für Österreichs U17-Nationalteam bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar!

Die Mannschaft von Hermann Stadler bekommt es am Samstag mit Mali zu tun (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der Auftakt in die Weltmeisterschaft verlief mit einem 1:0-Sieg über Saudi-Arabien, der mit einer kaltschnäuzigeren Chancenauswertung durchaus höher ausfallen hätte können, erfolgreich.

Mit einem Punktgewinn gegen Mali wäre man dem Aufstieg ins Sechzehntelfinale sehr nahe. Neben dem Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizieren sich nämlich auch die acht besten Gruppendritten für die K.o.-Phase.

LIVE-Ticker: