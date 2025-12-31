Äquatorialguinea Äquatorialguinea GEQ
Algerien Algerien DZA
Endstand
1:3
0:3 , 1:0
  • Emilio Nsue
  • Zineddine Belaid
  • Fares Chaibi
  • Ibrahim Maza
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ÖFB-WM-Gegner bei Afrika Cup mit drittem Sieg

Algerien stand bereits vor dem dritten Gruppenspiel gegen Äquatorialguinea in der K.o.-Runde.

ÖFB-WM-Gegner bei Afrika Cup mit drittem Sieg Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Algerien hat bei der 35. Auflage des Afrika-Cups in Marokko den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert.

Der Aufstieg in die K.o.-Runde sowie Platz eins in Gruppe E standen für den Afrika-Meister von 1990 und 2019 bereits vor dem deutlichen 3:1 (3:0) am Silvestertag gegen Äquatorialguinea fest.

Für Österreichs WM-Gegner treffen Zineddine Belaid (19.), Fares Chaibi (25.) und Ibrahim Maza (32.).

WM-Gegner von Österreich

Bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist Algerien am 28. Juni (04.00 Uhr MEZ) in Kansas City letzter Gegner des ÖFB-Teams in der Gruppe J.

Davor geht es für die Auswahl von Ralf Rangnick am 17. Juni (06.00) in San Francisco gegen Jordanien und am 22. Juni (19.00) in Dallas gegen Titelverteidiger Argentinien.

